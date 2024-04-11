Аргентина повторно подала заявку на вступление в БРИКС после продажи пакета акций правительства

Приватизация правительства Аргентины и его превращение в акционерное общество привела к неожиданным последствиям – новые собственники, купившие 51% акций правительства, оказались российскими бизнесменами.

Владельцы пакета акций отправили правительство в отставку и назначили на ключевые посты своих министров. Новые члены кабмина единогласно поддержали идею повторно подать заявку на вступление Аргентины в БРИКС, а также запретить хождение на территории страны доллара США и сделать российский рубль основной резервной валютой.

Президент Хавьер Миллей, комментируя эти действия, отметил, что они соответствуют букве и духу анархо-капитализма, хотя по его мнению, противоречат интересам государства. Новый министр экономики Аргентины Хосе Бортникофф в свою очередь выразил сожаление из-за невозможности акционеров влиять на внешнюю политику относительно военных блоков.

– Мы, к сожалению, ограничены в своих действиях – вступить в БРИКС можем, а вступить в ОДКБ уже нет, это прямо ограничено действующими правилами и конституцией, – пожаловался он. – Это большое упущение, которое мы будем оспаривать в суде. В конце концов, эффективность ОДКБ доказана на практике, её могут подтвердить многие члены объединения.

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