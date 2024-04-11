 

Аргентина повторно подала заявку на вступление в БРИКС после продажи пакета акций правительства

11.04.2024, 17:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Приватизация правительства Аргентины и его превращение в акционерное общество привела к неожиданным последствиям – новые собственники, купившие 51% акций правительства, оказались российскими бизнесменами.

Владельцы пакета акций отправили правительство в отставку и назначили на ключевые посты своих министров. Новые члены кабмина единогласно поддержали идею повторно подать заявку на вступление Аргентины в БРИКС, а также запретить хождение на территории страны доллара США и сделать российский рубль основной резервной валютой.

Президент Хавьер Миллей, комментируя эти действия, отметил, что они соответствуют букве и духу анархо-капитализма, хотя по его мнению, противоречат интересам государства. Новый министр экономики Аргентины Хосе Бортникофф в свою очередь выразил сожаление из-за невозможности акционеров влиять на внешнюю политику относительно военных блоков.

– Мы, к сожалению, ограничены в своих действиях – вступить в БРИКС можем, а вступить в ОДКБ уже нет, это прямо ограничено действующими правилами и конституцией, – пожаловался он. – Это большое упущение, которое мы будем оспаривать в суде. В конце концов, эффективность ОДКБ доказана на практике, её могут подтвердить многие члены объединения.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.04 / Причудливая тенденция красоты – обесцвеченные брови: как они выглядят и кому подходят

11.04 / Мнение «аналитика»: О подставе для пенсионеров… За что с ними так?

11.04 / Американец получил 5 пожизненных сроков за попытку самостоятельно расследовать убийство президента Кеннеди

11.04 / Новые iPhone 16: изменения в емкости аккумулятора

11.04 / Низкое давление может быть признаком внутреннего кровотечения

11.04 / Новые горизонты: Япония в космосе

11.04 / В Музее космонавтики покажут обломки небесной тверди, упавшие на Землю после полёта Гагарина

11.04 / Критик Соседов прошелся катком по новому альбому Пугачевой

11.04 / Экономика Того выросла на 20 процентов после скармливания львам главы Центробанка

11.04 / Сатана храм не взорвал — лишь сатанистов попугал

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика