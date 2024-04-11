Причудливая тенденция красоты – обесцвеченные брови: как они выглядят и кому подходят

В последнее время наблюдается любопытная мода на обесцвечивание бровей, особенно среди молодежи. Этот тренд, вероятно, берет начало от популярных блогеров и знаменитостей, демонстрирующих светлые, почти белые брови как элемент своего имиджа.

Однако прежде чем следовать этой тенденции, стоит тщательно все обдумать.

Как выглядят обесцвеченные брови

В последнее время в индустрии красоты наметилась любопытная тенденция – обесцвечивание бровей. В результате этой процедуры брови приобретают очень светлый, почти белый цвет, резко контрастирующий с натуральным тоном волос или кожи.

Такой радикальный “апгрейд” внешности может смотреться стильно и современно на некоторых ярких персонажах шоу-бизнеса. Однако на обычных девушках обесцвеченные добела брови зачастую производят неестественное, даже шокирующее впечатление. К тому же по мере отрастания темных волосков эффект светлых бровей теряется, что вынуждает регулярно повторять процедуру осветления.

Кому подходят обесцвеченные брови

Решив последовать модному тренду и обесцветить брови, задумайтесь: а подойдет ли вам такое радикальное преображение? Дело в том, что светлые брови – довольно специфический элемент имиджа, который гармонично смотрится далеко не на каждом лице.

К примеру, если ваши волосы от природы очень темные, а кожа светлая, естественный контраст придает лицу выразительность. И белесые брови только испортят этот эффект, сделав черты размытыми. То же касается и естественного цвета глаз: темную радужку обесцвеченные брови могут “забить”, сделать взгляд тусклым.

Оптимальный вариант – уже имеющийся светлый оттенок волос. Например, шатенки или блондинки с неяркими глазами смогут удачно вписать обесцвеченные брови в свой образ. Также такой эксперимент подойдет молодым девушкам с прямыми чертами лица, которым не помешает некоторая дерзость в имидже.

Как происходит процедура обесцвечивания бровей

В салонах красоты для осветления бровей используют профессиональные осветляющие составы, содержащие перекись водорода или персульфаты.

Сначала брови аккуратно зачищают, придают идеальную форму. Затем наносят осветляющий крем, который некоторое время воздействует на волоски. По мере высветления состав добавляют, слой за слоем добиваясь нужного тона – от едва заметно светлого до почти белого. Процедура занимает 20-40 минут.

После обесцвечивания кожу нейтрализуют специальным средством, волоски промывают. Эффект сохраняется около месяца, потом темные корни начинают выделяться на фоне светлых кончиков.

Почему стоит много раз подумать, прежде чем обесцветить свои брови

Прежде чем решиться на обесцвечивание бровей, важно знать и понимать возможные негативные последствия этой процедуры. Подумайте, стоит ли ради сомнительной моды жертвовать здоровьем и естественной красотой бровей. Возможно, найдутся более щадящие способы выделиться из толпы?

Главная причина для сомнений – то, что сами по себе осветляющие составы довольно агрессивны. Они ослабляют и сушат волоски, нарушают структуру и пигментацию. Особенно страдают истонченные и ослабленные брови – после обесцвечивания они могут начать активно выпадать.

Какими бы ни были тренды, но светлые брови смотрятся неестественно, порой даже шокирующе. Они могут не соответствовать цвету и оттенку ваших волос, что создаст впечатление дисгармоничности. Также обесцвеченные брови делают черты лица размытыми, невыразительными.

Не стоит забывать о том, что по мере отрастания бровей возникает эффект неаккуратности. Темные корни резко контрастируют со светлыми кончиками волосков. Придется регулярно повторять процедуру, что еще больше травмирует брови.

Обесцвечивание бровей – интересная и весьма неоднозначная процедура. Но прежде чем идти на такие кардинальные перемены во внешности, следует критически оценить все за и против. Возможно, существуют более щадящие способы временно осветлить брови без ущерба для их здоровья и естественной красоты. Будьте осторожны и разумны в следовании модным тенденциям!