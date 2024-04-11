Мнение «аналитика»: О подставе для пенсионеров… За что с ними так?

Обычно пенсионеров любая #власть старается без нужды не трогать. Это ведь самый лояльный электорат. Но и самый шумный, когда дело касается его пособий, пенсий и льгот. Причём на сторону «обижаемых» стариков незамедлительно поднимается всё #общество…

И последствия для власти — хуже не придумаешь.

Но теперь, видимо, нужда припёрла. Деваться некуда: военные расходы растут. И сколько так ещё продлится, Бог весть. Вот и начинаются аккуратные вбросы взрывоопасных тем. Пока что на уровне Министерства финансов.

Министр финансов уже открыто говорит, что ввиду новых обстоятельств правительству не удастся избежать сокращения пенсий по старости и в целом изменения пенсионной системы. Дефицитный #бюджет нужно «балансировать», то есть, снижать расходы государства на менее приоритетные в нынешних условиях цели. Ибо национальная #безопасность требует.

Коварно и подло, не правда ли?

Ещё недавно людям говорили, что безопасность требует совсем другого. И что как только получится решить проблему с одним непредсказуемым соседом, так и наступит благодать. А теперь…

У-у-у, проклятый тоталитаризм! Доколе терпеть такое?

Стоп!

Это всё не про нас. Не про социально-экономическую ситуацию в России. Которая, несмотря на все #санкции, остаётся стабильно устойчивой, тьфу-тьфу-тьфу.

Это про… Финляндию, некогда счастливейшую страну в мире. К слову, это #счастье десятилетиями поддерживалось «Линией Паасикиви-Кекконена» — политикой нейтрально-дружественных отношений с Россией. Но вот захотелось финнам в #НАТО…

#Россия только плечами пожала: Финляндии не угрожало ничто и никто. Желание финнов исполнилось.

И теперь как полноценный член Альянса она должна доводить военные расходы до натовских стандартов и закупать натовское вооружение. На что денег внезапно нет. В итоге…

Министр финансов в интервью газете Helsingin Sanomat Финляндии Риикка Пурра заявила о неизбежном сокращении пенсий в рамках правительственного пакета мер жёсткой экономии. Правительство, по её словам, планирует предпринять энергичные меры по балансировке экономики примерно на 3 млрд евро, в том числе сократив финансирование социальной сферы примерно на 2 млрд. Министр назвала невозможным достижение результатов, к которым стремится правительство, без изменений пенсионного обеспечения. Подробностей о том, как именно Кабмин планирует урезать #пенсии и о каких суммах идёт речь, политик благоразумно не сообщила.

Потому что не всё сразу. Негатив надо выдавать аккуратно и дозировано. Тогда есть шанс пройти по краешку. Но это уже вопросы тактики. А стратегически направление мысли финского Минфина понятно и неизменно: пенсионеров — «стричь». Ибо нефиг им такое #счастье…

Зато — «зонтик #НАТО» над головой. А он — дорогого стоит. И дорого.

Но вот если выкинуть химеры и лозунги, оно того стоило?

Или это карма настигла?

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