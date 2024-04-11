 

Американец получил 5 пожизненных сроков за попытку самостоятельно расследовать убийство президента Кеннеди

11.04.2024, 15:33, Разное
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Жителя американского штата Нью-Гэмпшир Роджера Дженкинса приговорили к 5 пожизненным срокам за попытку самостоятельно расследовать убийство президента Джона Кеннеди с использованием современных технологий. Дженкинс применял нейронные сети для анализа публично доступных материалов.

Мужчина планировал провести большую пресс-конференцию в феврале 2024 года – он утверждал, что выяснил «шокирующие подробности, способны перевернуть с ног на голову общественное представление о том, что случилось на самом деле в ноябре 1963 года». Однако за два дня до мероприятия он исчез, а затем в ФБР сообщили, что задержали его сразу по 62 обвинениям.

К моменту суда прокурор оставил в силе только 18 обвинений, но и их хватило на рекордный срок по меркам штата. Военный трибунал округа Меримак на закрытом заседании признал Дженкинса виновным в незаконном проведении расследования по закрытому делу, незаконном использовании специальных технических средств, использовании газонокосилки без защитного кожуха, а также убийстве двоих полицейских и случайного свидетеля, которое он совершил из-за нервного напряжения в процессе своего расследования.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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