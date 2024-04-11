Новые iPhone 16: изменения в емкости аккумулятора

Издание GSMArena пишет о том, что по крайней мере одна модель из будущей серии смартфонов iPhone 16 будет иметь аккумулятор с меньшей емкостью, чем у предыдущего поколения. Ссылаясь на источник из китайской соцсети Weibo, они утверждают, что iPhone 16 будет оснащен аккумулятором емкостью 3561 мАч, что на 6% больше, чем у его предшественника, в то время как iPhone 16 Plus получит батарею на 4006 мАч, что наоборот на 9% меньше, чем у iPhone 15 Plus.

Комментируя эту информацию, GSMArena отмечает, что нередко новая модель имеет батарею немного меньшего размера, но подчеркивает, что это случается нечасто. Относительно моделей премиум-класса, китайский инсайдер утверждает, что iPhone 16 Pro будет оснащен аккумулятором емкостью 3355 мАч, что на 2,5% больше, чем у его предшественника. А iPhone 16 Pro Max получит аккумулятор на 4676 мАч, что на 5% больше, чем у iPhone 15 Pro Max.

GSMArena считает, что уменьшение емкости батареи iPhone 16 Plus не является серьезным поводом для беспокойства, поскольку в использовании разница может оказаться незаметной. Кроме того, возможно, за счет повышения эффективности SoC, iPhone 16 Plus будет работать столько же или даже дольше, чем iPhone 15 Plus.

Предполагается, что семейство смартфонов iPhone 16 будет представлено в сентябре 2024 года. Ранее стало известно, что iPhone 16 станет самой цветной серией смартфонов Apple.