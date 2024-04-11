 

Экономика Того выросла на 20% после скармливания львам главы Центробанка

11.04.2024, 11:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Впервые в истории экономика Того показала двузначный рост внутреннего валового продукта (ВВП) в годовом эквиваленте – за период с апреля 2023-го по апрель 2024-го года показатель составил 20%. По мнению иностранных экспертов, к небывалым результатам привели комплексные меры «шоковой терапии», ключевой из них стало скармливание львам бывшего главы Центробанка Жана Габембе. 

«Однажды ко мне пришли предприниматели и заявили, что не могут брать кредиты под 30% годовых, – рассказал президент Фор Эссозимна Гнассингбе. – Я спросил у них, кто виноват и что делать. В ответ услышал, что это глава Центробанка и просьбу скормить его львам».

Гнассингбе подчеркнул, что в ходе избирательной кампании он обещал оперативно реагировать на просьбы населения. Так, за два года его пребывания в высокой должности пять министров и пару десятков парламентариев были повешены, съедены крокодилами, сожжены на костре или проданы в рабство. Не стали затягивать и с делом Габембе – на судебном заседании, длившемся около получаса, судья зачитал приговор чиновнику, а уже через час его доедали львы возле президентского дворца. 

Новый глава Центробанка, младший сын президента Джейкоб снизил ключевую ставку до 1%. Это позволило оперативно построить в Того несколько заводов по производству автоматов, переработке дикорастущих трав и пошиву одежды для китайских брендов. Также в стране были сняты многолетние запреты на наркотики и занятия проституцией. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.04 / Сатана храм не взорвал — лишь сатанистов попугал

11.04 / Гормональное влияние на настроение – какие продукты помогают поддерживать баланс

11.04 / Гастроэнтеролог назвала дневную норму шоколада

11.04 / «Космическая связь»: в РФ создали комплекс для защиты от атак на спутники связи

11.04 / «Правильно говорить «на Украине»» – Трамп потребовал от журналистки соблюдать нормы русского языка

11.04 / Астрофизик: инопланетяне могут использовать скрытые измерения для путешествий

11.04 / Рупор кремлевской пропаганды: О вопросах признания Талибана

11.04 / Мнение «аналитика»: О надвигающейся катастрофе… Байден что-то узнал?

11.04 / Как составлять образы с длинными джинсовыми юбками невысоким женщинам: лучшие модели для миниатюрных дам

11.04 / Рупор кремлевской пропаганды: НРТК “Курьер”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика