Экономика Того выросла на 20% после скармливания львам главы Центробанка

Впервые в истории экономика Того показала двузначный рост внутреннего валового продукта (ВВП) в годовом эквиваленте – за период с апреля 2023-го по апрель 2024-го года показатель составил 20%. По мнению иностранных экспертов, к небывалым результатам привели комплексные меры «шоковой терапии», ключевой из них стало скармливание львам бывшего главы Центробанка Жана Габембе.

«Однажды ко мне пришли предприниматели и заявили, что не могут брать кредиты под 30% годовых, – рассказал президент Фор Эссозимна Гнассингбе. – Я спросил у них, кто виноват и что делать. В ответ услышал, что это глава Центробанка и просьбу скормить его львам».

Гнассингбе подчеркнул, что в ходе избирательной кампании он обещал оперативно реагировать на просьбы населения. Так, за два года его пребывания в высокой должности пять министров и пару десятков парламентариев были повешены, съедены крокодилами, сожжены на костре или проданы в рабство. Не стали затягивать и с делом Габембе – на судебном заседании, длившемся около получаса, судья зачитал приговор чиновнику, а уже через час его доедали львы возле президентского дворца.

Новый глава Центробанка, младший сын президента Джейкоб снизил ключевую ставку до 1%. Это позволило оперативно построить в Того несколько заводов по производству автоматов, переработке дикорастущих трав и пошиву одежды для китайских брендов. Также в стране были сняты многолетние запреты на наркотики и занятия проституцией.

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