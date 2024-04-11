Сатана храм не взорвал — лишь сатанистов попугал

Попытка подвергнуть Храм Сатаны каре небесной вряд ли удивит любого здравомыслящего человека. Невзирая на то, что сие объединение известно своими официальными церемониями и образовательными мероприятиями.

Интересно, к чему доброму могут склонить такие проповедники: одно название храма чего стоит, не говоря уж о символике. Вы только взгляните на герб и флаг сатанистов, потрясенных инцидентом в своей штаб-квартире в Салеме!

Но что же там все-таки стряслось? Похоже, сам Сатана выразил им свое неудовольствие и слегка попугал.

Оказывается, сатанинский храм стал мишенью для «взрывного устройства». Ранним утром 8 апреля (для инцидента был выбран именно понедельник — день тяжелый) на крыльцо его здания, было брошено взрывное устройство. Произошло сие демонстративное событие около 4 часов утра.

Однако саперы и сотрудники ФБР были вызваны в Салем, штат Массачусетс, лишь после того, как сотрудники обнаружили взрывное устройство. А случилось это спустя почти 12 часов после угрозы взрыва. Короче, полсуток никто ничего не знал, не ведал.

В момент инцидента здание было пустым, и взрыв причинил только некоторый ущерб. Согласно данным полицейского управления Салема, никто не пострадал. И правда, кто в 4 утра сидит в офисе!

В своем заявлении полицейский департамент сказал: «Взрывотехники полиции штата убедились, что устройство больше не представляет опасности, а специалисты по обнаружению взрывчатых веществ K9 прочесали место на предмет вторичных устройств. Помощь также была оказана ATF, то бишь бюро. которому полагается заниматься алкоголем, табаком, оружием и взрывчаткой.

В настоящее время взрыв расследуют детективы из отдела уголовных расследований полиции Салема, а также Объединенная оперативная команда ФБР, занимающаяся борьбой с терроризмом. О случившемся она сообщила в Facebook (соцсеть признана экстремистской и запрещена в РФ):

«В связи с продолжающимся расследованием мы не можем предоставить более подробную информацию об инциденте, произошедшем в нашей штаб-квартире в Салеме, штат Массачусетс. ФБР и полицейское управление Салема ведут расследование, и мы уверены, что они найдут преступника».

А мэр Салема, Доминик Пангалло, видимо, полностью согласный с пропагандой сатанизма, осудил лишь недавнее нападение, сказав по этому поводу:

«Хотя я рад, что никто не пострадал в результате этого нападения, я, тем не менее, самым решительным образом осуждаю этот поступок. Салем — гостеприимное место, и подобные нападения с применением насилия заслуживают глубочайшего осуждения.

От имени города я хочу выразить поддержку сотрудникам и прихожанам храма, а также жителям района, пострадавшим от этого преступления. Мы продолжим работу по поиску путей повышения безопасности в этом районе, чтобы обеспечить безопасность всех членов нашего сообщества».

Так что сатанинское заведение уже открыто и может продолжать заниматься своей «ценной» просветительской деятельностью.

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