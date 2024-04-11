Гастроэнтеролог назвала дневную норму шоколада

Гастроэнтеролог и диетолог Ирина Бережная, а также врач-нутрициолог Игорь Строков поделились своими взглядами на вред и пользу шоколада, а также предложили здоровые альтернативы для удовлетворения сладкой тяги.

Ирина Бережная отмечает, что шоколад, несмотря на содержание антиоксидантов и серотонина, все же является высококалорийным и сладким продуктом, рекомендуя употреблять его в небольших количествах для удовольствия. Вместо заменителей на основе цикория или сои, она предлагает выбирать более натуральные альтернативы.

Игорь Строков выделяет финики как замечательную альтернативу шоколаду. Эти плоды пальмы богаты витаминами группы В, витамином С, минералами, пищевыми волокнами и антиоксидантами, способствующими борьбе со свободными радикалами и уменьшению воспаления.

Таким образом, финики могут быть не только сладкой заменой шоколада, но и ценным источником питательных веществ для организма.