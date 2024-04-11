«Космическая связь»: в РФ создали комплекс для защиты от атак на спутники связи

Генеральный директор ФГУП “Космическая связь” Алексей Волин объявил о создании в РФ комплекса для защиты спутниковой связи. В интервью ТАСС он подтвердил завершение разработки, отметив, что система уже защищает российские спутники. Детали он не раскрыл, чтобы не предоставлять информацию потенциальным атакующим.

Ранее издание Defence One сообщало о заявлении помощника главы Пентагона, который подчеркнул усилия США по предотвращению использования российскими военными систем спутниковой интернет-связи Starlink. Starlink представляет собой новое поколение спутниковой сети, обеспечивающей доступ в интернет в любой точке мира.

Также ранее было объявлено о разработке в РФ вечного двигателя для спутников.