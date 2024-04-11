 

«Правильно говорить «на Украине»» – Трамп потребовал от журналистки соблюдать нормы русского языка

11.04.2024, 9:33, Разное
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Дональд Трамп на традиционной еженедельной пресс-конференции продемонстрировал знание русского языка – на вопрос журналистки Анны Монгайт* о «ситуации в Украине», экс-президент США порекомендовал ей в отношении европейского государства употреблять предлог «на».

Война в Украине– Правильно говорить «на Украине» – таковы нормы русского языка. Мне об этом рассказал Владимир Путин во время нашей встречи в 2017 году, – пояснил 45-й президент США.

Телеканал, который представляла Монгайт, вырезал из эфира ответ Трампа. Как написала в своём Telegram-канале журналистка, это решение было принято на общем собрании редакции, «чтобы не травмировать сторонников Украины».

– Согласно регламенту, иностранные журналисты на брифингах Трампа обязаны задавать вопросы на языке СМИ, поэтому я не могла обратиться к нему на английском, иврите или украинском. Поэтому на общем собрании актива мы постановили не давать империалистический комментарий экс-президента США, – пишет она.

* внесена в реестр иноагентов

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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