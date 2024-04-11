Астрофизик: инопланетяне могут использовать скрытые измерения для путешествий

Известный астрофизик из Гарвардского университета профессор Ави Леб предположил, что инопланетяне могут использовать «свернутые измерения» для путешествий.

Леб утверждает, что эти скрытые измерения, которые ученые пытаются раскрыть с помощью Большого адронного коллайдера (БАК), могут быть ключом к пониманию того, как инопланетяне преодолевают огромные расстояния в космосе.

– Инопланетяне, возможно, разрабатывали технологию прыжков в другие измерения в течение миллиардов лет, – сказал Леб. – Они могут использовать теоретическую квантово-гравитационную инженерию для путешествий через эти скрытые измерения.

Квантовая механика, открытая столетие назад, является основой многих современных технологий, но Леб считает, что наше понимание ее неполно. Он утверждает, что объединение квантовой механики и гравитации требует существования дополнительных пространственных измерений, которые в настоящее время свернуты.

Крупнейший в мире коллайдер частиц БАК был построен для поиска этих дополнительных измерений путем столкновения протонов с невероятной скоростью. Ученые надеются обнаружить конкретные частицы, которые могут свидетельствовать о существовании этих скрытых измерений.

Леб предполагает, что инопланетяне, путешествуя через эти внепространственные измерения, могут снизить риск столкновения с другими объектами.

– Если существуют дополнительные измерения, то реальность, которую мы знаем, распространяется и на них, – сказал Леб. – Это может привести к гораздо более разнообразным и интересным формам жизни.

Теория Леба основана на передовых физических концепциях, и поэтому ее трудно доказать или опровергнуть. Тем не менее, предположение астрофизика открывает возможность того, что инопланетяне могут использовать технологии, недоступные нам на сегодняшний день.

Если ученые обнаружат доказательства существования скрытых измерений, то это может привести к революционным изменениям в нашем понимании Вселенной и открыть путь к контакту с внеземными цивилизациями.