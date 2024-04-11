 

Мнение «аналитика»: О надвигающейся катастрофе… Байден что-то узнал?

11.04.2024, 3:25, Разное
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Наверное, и правда, что-то страшное грядёт.

Ну, раз глава единственной бесспорной мировой сверхдержавы уже внятно предупреждает. Он ведь не будет, как тот пастушок, кричать «Волки! Волки!» безо всяких к тому оснований? И не станет ведь запугивать союзников просто так?

А значит, у всех есть повод опасаться всерьёз, когда американский президент прямо говорит о «катастрофе для Соединённых Штатов, для Европы и для всего мира».

Что же этакое ужасное надвигается неотвратимо?

Вполне вероятно, что распад НАТО на повестке дня. О такой возможности нынешний президент США Джо #Байден говорит уже настолько открыто и честно, насколько это позволено политику.

Если НАТО развалится, то это будет катастрофой не только для #США и Европы, но и остального мира, заявил он в интервью испаноязычному телеканалу Univision. «Последнее, что нам нужно, это увидеть, как НАТО начинает разваливаться. Это было бы катастрофой для Соединенных Штатов, катастрофой для Европы, катастрофой для всего мира», — сказал действующий хозяин Белого дома.

Это заявление он сделал, отвечая на вопрос о согласовании финансирования военной помощи Украине. Обвинив во всём своего вероятного конкурента на предстоящих в ноябре выборах, Джо #Байден напомнил, как тот однажды рассказал, что в разговоре с президентом некой «большой страны» пригрозил не защитить её от России, если она не будет крупно вкладываться в финансирование Североатлантического альянса. Это, по мнению главы Вашингтонской администрации, угрожает распадом блока. Лишившись «американского зонтика», страны Европы начнут создавать ему альтернативу уже сами, без участия Америки. И тогда…

А собственного, что такого страшного произойдёт, если НАТО распадётся?

Если некому будет бомбить Югославию, Сербию, Ливию, Сирию. Если никто не станет вторгаться в Ирак и Афганистан. Если не будет больше двойных стандартов, «диалогов» с позиции силы, поддержки самых отъявленных, но «своих» мерзавцев под предлогом защиты демократии. Если эгоцентричным и заносчивым европейским снобам придётся сбавить гонор и говорить, и договариваться со всем остальным миром уважительно, честно и на равных

Кому от этого на планете станет хуже, если «по чесноку»?

И в чём тогда #катастрофа?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”


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