Маникюр с коровьим принтом – хит апреля: особенности и самые модные дизайны нейл-арта

Весной этого года в моду вошел нейл-арт с рисунками на животную тематику. Хитом апреля стал коровий принт. Он выглядит необычно, забавно и очаровательно. Этот дизайн состоит из пятен неправильной формы, напоминающих рисунок на шкуре коровы. Мы приведем самые модные варианты маникюра с коровьим принтом.

Голубой

Создайте однотонный маникюр элегантного телесного цвета. Нанесите на два акцентных ногтя коровий принт голубого цвета. Дополните его крошечными золотыми деталями.

Сочетание спокойного голубого цвета с деревенским шармом коровьего принта создаст потрясающий визуальный эффект.

Френч

Вы можете использовать черно-белый коровий принт для оформления кончиков френча. Этот дизайн придаст традиционному французскому маникюру игривые нотки, не лишая его элегантности,

В стиле кокетки

Вы можете вписать черно-белый коровий принт в эстетику кокетки. Используйте его в виде отдельных элементов в сочетании с телесным фоном, розовыми линиями и объемными черными бантами.

Теплый коричневый

Создайте на нюдовом фоне коровий принт в теплых коричневых тонах. У вас получится утонченный и стильный дизайн. Он идеально подходит для повседневной носки и для тех, кто ценит сдержанный образ.

Волнистые узоры

Дизайн на фото ниже напоминает френч. Но он отличается от традиционного варианта тем, что коровий принт выходит за пределы кончиков ногтей и превращается в волнистые узоры. Этот нейл-арт подходит для модниц, которые любят экспериментировать с классическими дизайнами.

Зеленые акценты

Добавьте в маникюр с коровьим принтом зеленые акценты. Они подчеркнут черно-белый рисунок. Такой дизайн освежает образ и идеально подходит для весны.

С объемным цветочным декором

Попробуйте скомбинировать традиционный френч с коровьим принтом, украшенным объемными розовыми цветами. Этот нежный маникюр поможет вам создать женственно-романтичный образ.

Красочный дизайн

Этот красочный дизайн идеально подходит для теплых апрельских дней. Покрасьте каждый ноготь в свой цвет. Затем нанесите коровий принт, используя яркие и контрастные тона лака.

Этот маникюр позволит вам продемонстрировать свою уникальность и креативность. Он предлагает широкие возможности для самовыражения с помощью нейл-арта.