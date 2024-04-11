 

Сочетаем с белым топом и черным блейзером или желтой водолазкой: обновляем свой образ к весне с брюками карго

11.04.2024, 1:45, Разное
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В теплое время года удобнее всего носить брюки, которые позволяют свободно передвигаться. Люди привыкли выбирать джинсы, но можно попробовать изменить свой стиль и отдать предпочтение брюкам карго, в которых будет комфортно в течение всего дня. Выбор правильного цвета сделает образ еще круче. Осталось только узнать, с чем их сочетать весной и летом 2024 года. Итак, как обновить свой стиль?

Классический образ

Брюки карго могут быть классическим нарядом. В этом случае следует выбирать нейтральные оттенки. Например, сочетать белый топ с черным пиджаком и зелеными брюками карго.

Нескучный образ с белыми карго

Одежда никогда не покажется скучной, если правильно подобрать и сочетать модные вещи. Белые карго с поясом можно сочетать с белой водолазкой. Завершить образ высокими кроссовками и сумкой с клапаном.

В брюках карго на музыкальный фестиваль

Если вы хотите надеть одежду с воротником халтер, джинсы можно заменить на брюки карго. Лучше всего выбрать зеленую модель и сочетать ее с черными ботинками с острым носом. Этот классный образ идеально подойдет для поездки на музыкальный фестиваль.

Просто и очень модно

Чтобы создать еще более сногсшибательный образ, с черными брюками карго нужно сочетать желтую футболку с длинным рукавом. Именно желтый цвет делает стиль неповторимым. Если нужно выглядеть более официально, на помощь придут остроносые туфли и красная мини-сумка.

С желтой водолазкой

Для создания образа в уличном стиле лучше всего выбрать джинсовые брюки карго и подобрать к ним желтую водолазку с высоким воротом и белые кроссовки.

С твидовым пиджаком

Брюки карго можно смело носить с твидовым пиджаком. Несмотря на то что твидовый пиджак выглядит весьма официально, он может стать по-настоящему модным предметом вместе с повседневными брюками карго. Из обуви лучше всего подойдут кроссовки нейтрального белого цвета.

Современный образ с поясной сумкой

Брюки карго очень легко сочетать с любыми модными предметами. Чтобы сделать образ более современным и модным, можно комбинировать их с куртками, ботинками и поясными сумками.


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