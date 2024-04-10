Кардиолог Кореневич: «нижнее» давление повышается из-за проблем с сердцем

Кардиолог Анна Кореневич обсудила проблемы повышенного диастолического давления, часто называемого “нижним”. Она подчеркнула различие между верхним и нижним артериальным давлением, объяснив, что верхнее давление указывает на давление крови в сосудах во время сокращений сердца, а нижнее – на давление при его расслаблении. Кореневич предупредила о том, что диастолическое давление не должно превышать 90, и что его повышение часто связано с сердечной недостаточностью.

Подчеркивая важность диастолического давления, кардиолог отметила, что его увеличение может свидетельствовать о проблемах с расслаблением сердца. Постоянное напряжение сердечной мышцы, вызванное высоким диастолическим давлением, может привести к ухудшению кровоснабжения организма и его общему состоянию. Кореневич также отметила, что высокое диастолическое давление может быть следствием нездорового образа жизни, включая недостаток физической активности, вредные привычки, хронический стресс и недостаток сна.

Таким образом, повышенное диастолическое давление не только сигнализирует о проблемах с сердцем, но и может быть результатом неблагоприятного образа жизни. Этот аспект здоровья требует внимательного внимания и, при необходимости, корректировки поведенческих привычек для поддержания сердечного здоровья.