Apple переносит производство iPhone в Индию

В последние годы Apple активно диверсифицирует свои производственные процессы, перенося значительную часть производства из Китая в Индию. Согласно данным Bloomberg, на начало 2024 года до 14% всех iPhone производилось именно там. Этот шаг принес Apple около $14 миллиардов выручки за прошлый финансовый год, который завершился 31 марта 2024 года.

В настоящее время каждый седьмой iPhone производится в Индии, где Apple заказывает различные модели. Это в основном базовые версии смартфонов серий от iPhone 12 до iPhone 15. В то же время модели Pro и Pro Max все еще производятся китайскими подрядчиками. Решение Apple о расширении производства в Индии было мотивировано инициативой премьер-министра Нарендры Моди “Сделано в Индии”, требующей, чтобы 30% продукции иностранных компаний производились в стране. Эта инициатива привела к созданию множества новых рабочих мест в стране.

Основными контракторами Apple в Индии, по данным Bloomberg, являются Foxconn и Pegatron, которые произвели 67% и 17% iPhone соответственно. Оставшиеся устройства были сделаны компанией Wistron.

Кроме того, ранее стало известно, что Apple активно готовится к выпуску складных устройств, что может дополнительно усилить его позицию на рынке.

Новые перспективы в Индии представляют собой важный этап в стратегии Apple по разнообразию своих производственных баз и обеспечению долгосрочной устойчивости на рынке мобильных устройств.