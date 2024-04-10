 

Представлен бюджетный планшет Redmi Pad Pro с 2,5K экраном на 12.1 дюйма

10.04.2024, 20:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Xiaomi на своей презентации представила новый бюджетный планшет под названием Redmi Pad Pro, который отличается большим высококачественным экраном.

Планшет оснащен IPS-экраном с диагональю 12,1 дюйма, имеющим разрешение 2,5K, частоту обновления изображения 120 Гц и пиковую яркость 600 нит. Для обеспечения производительности используется чип Snapdragon 7s Gen 2, а также 6 или 8 ГБ оперативной памяти и 128 или 256 ГБ встроенной.

Аккумулятор емкостью 10 000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 33 Вт. Согласно заявлению производителя, его заряда должно хватить на 56,7 дня в режиме ожидания.

Планшет работает на базе фирменной оболочки HyperOS, основанной на Android 14. Среди интересных возможностей – поддержка стилуса с распознаванием 4096 степеней нажатия и возможность подключения чехла-клавиатуры, которые приобретаются отдельно.

Минимальная версия планшета Redmi Pad Pro с 6/128 ГБ продается за 1499 юаней (примерно 19,1 тыс. рублей). Кроме того, была представлена версия Redmi Pad Pro Harry Potter Edition с 8/256 ГБ за 2299 юаней (примерно 29,4 тыс. рублей). О появлении устройства в РФ информации пока нет.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.04 / Кардиолог Кореневич: «нижнее» давление повышается из-за проблем с сердцем

10.04 / Apple переносит производство iPhone в Индию

10.04 / Рупор кремлевской пропаганды: Новороссию необходимо учитывать

10.04 / Не просто сказки: учёные подтвердили существование единорогов в I тысячелетии до нашей эры

10.04 / Мнение: Поставки нефти в КНДР, кому Россия продаёт нефть и надо ли перекрывать вентиль Западу

10.04 / Рупор кремлевской пропаганды: Последствия наводнения в Оренбурге

10.04 / Мнение: Почему китайские машины дорогие, рост российского рынка грузовиков и очередной рекорд продаж Лад

10.04 / В России возродят производство убийцы Apple

10.04 / Рупор кремлевской пропаганды: Кто кого атакует на Ближнем Востоке

10.04 / Мнение: Спор о Марксе на полях сражений

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика