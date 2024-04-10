Представлен бюджетный планшет Redmi Pad Pro с 2,5K экраном на 12.1 дюйма

Xiaomi на своей презентации представила новый бюджетный планшет под названием Redmi Pad Pro, который отличается большим высококачественным экраном.

Планшет оснащен IPS-экраном с диагональю 12,1 дюйма, имеющим разрешение 2,5K, частоту обновления изображения 120 Гц и пиковую яркость 600 нит. Для обеспечения производительности используется чип Snapdragon 7s Gen 2, а также 6 или 8 ГБ оперативной памяти и 128 или 256 ГБ встроенной.

Аккумулятор емкостью 10 000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 33 Вт. Согласно заявлению производителя, его заряда должно хватить на 56,7 дня в режиме ожидания.

Планшет работает на базе фирменной оболочки HyperOS, основанной на Android 14. Среди интересных возможностей – поддержка стилуса с распознаванием 4096 степеней нажатия и возможность подключения чехла-клавиатуры, которые приобретаются отдельно.

Минимальная версия планшета Redmi Pad Pro с 6/128 ГБ продается за 1499 юаней (примерно 19,1 тыс. рублей). Кроме того, была представлена версия Redmi Pad Pro Harry Potter Edition с 8/256 ГБ за 2299 юаней (примерно 29,4 тыс. рублей). О появлении устройства в РФ информации пока нет.