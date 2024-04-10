Рупор кремлевской пропаганды: Новороссию необходимо учитывать

Вхождение Донбасса и Новороссии в состав РФ необходимо учитывать всем при разрешении украинского конфликта (с) Песков

Осталось уточнить границы Новороссии.

В большую Новороссию, помимо Запорожья и Херсона входят еще Одесская, Николаевская, Днепропетровская, Харьковская области.

При желании, туда же можно рассматривать Полтавскую, Черниговскую, Сумскую области.

PS. Отмечаем, что термин Новороссия вернулся на официальный уровень и фигурирует при обсуждении будущих территориальных границ России.

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