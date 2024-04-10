Рупор кремлевской пропаганды: Новороссию необходимо учитывать
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Вхождение Донбасса и Новороссии в состав РФ необходимо учитывать всем при разрешении украинского конфликта (с) Песков
Осталось уточнить границы Новороссии.
В большую Новороссию, помимо Запорожья и Херсона входят еще Одесская, Николаевская, Днепропетровская, Харьковская области.
При желании, туда же можно рассматривать Полтавскую, Черниговскую, Сумскую области.
PS. Отмечаем, что термин Новороссия вернулся на официальный уровень и фигурирует при обсуждении будущих территориальных границ России.
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Источник: Colonel Cassad
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