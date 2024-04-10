Не просто сказки: учёные подтвердили существование единорогов в I тысячелетии до нашей эры

Специалисты Манчестерского университета генетики и антропологии заявили, что существование единорогов отныне доказано научно – в I тысячелетии до нашей эры такие животные единично встречались как минимум на двух континентах.

Учёные исследовали останки копытных животных, найденные в районе предполагаемого месторасположения дворца Кира II Великого, и обнаружили у них уникальный генетический дефект, не свойственный этим видам в наше время. Компьютерное моделирование показало, что животные с таким ДНК должны при рождении иметь двое рогов, расположенных тесно рядом друг с другом, которые к возрасту 2-3 лет срастутся в один. Кроме того, шерсть этих копытных имела слабый флуоресцентный эффект и переливалась цветами радуги на солнечном свете.

«Скорее всего в мифах и легендах единороги появились именно по следам их настоящих прототипов, содержавшихся при дворах царственных особ. В свою очередь реальные единороги могли быть выведены искусственно путём поиска и скрещивания особей со случайно проявившимся генетическим дефектом», – говорится в пресс-релизе университета.

Ранее учёные уже подтвердили существование людей с природным монокулярным зрением (единственным глазом по центру) и ростом до 3-4 метров, а также огромных динозавроподобных существ, напоминавших мифических драконов и доживших как минимум до 4-5 тысячелетия до нашей эры.

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