 

Не просто сказки: учёные подтвердили существование единорогов в I тысячелетии до нашей эры

10.04.2024, 19:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Специалисты Манчестерского университета генетики и антропологии заявили, что существование единорогов отныне доказано научно – в I тысячелетии до нашей эры такие животные единично встречались как минимум на двух континентах.

Учёные исследовали останки копытных животных, найденные в районе предполагаемого месторасположения дворца Кира II Великого, и обнаружили у них уникальный генетический дефект, не свойственный этим видам в наше время. Компьютерное моделирование показало, что животные с таким ДНК должны при рождении иметь двое рогов, расположенных тесно рядом друг с другом, которые к возрасту 2-3 лет срастутся в один. Кроме того, шерсть этих копытных имела слабый флуоресцентный эффект и переливалась цветами радуги на солнечном свете.

«Скорее всего в мифах и легендах единороги появились именно по следам их настоящих прототипов, содержавшихся при дворах царственных особ. В свою очередь реальные единороги могли быть выведены искусственно путём поиска и скрещивания особей со случайно проявившимся генетическим дефектом», – говорится в пресс-релизе университета.

Ранее учёные уже подтвердили существование людей с природным монокулярным зрением (единственным глазом по центру) и ростом до 3-4 метров, а также огромных динозавроподобных существ, напоминавших мифических драконов и доживших как минимум до 4-5 тысячелетия до нашей эры.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.04 / Кардиолог Кореневич: «нижнее» давление повышается из-за проблем с сердцем

10.04 / Apple переносит производство iPhone в Индию

10.04 / Представлен бюджетный планшет Redmi Pad Pro с 2,5K экраном на 12.1 дюйма

10.04 / Рупор кремлевской пропаганды: Новороссию необходимо учитывать

10.04 / Мнение: Поставки нефти в КНДР, кому Россия продаёт нефть и надо ли перекрывать вентиль Западу

10.04 / Рупор кремлевской пропаганды: Последствия наводнения в Оренбурге

10.04 / Мнение: Почему китайские машины дорогие, рост российского рынка грузовиков и очередной рекорд продаж Лад

10.04 / В России возродят производство убийцы Apple

10.04 / Рупор кремлевской пропаганды: Кто кого атакует на Ближнем Востоке

10.04 / Мнение: Спор о Марксе на полях сражений

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика