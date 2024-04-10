Мнение: Поставки нефти в КНДР, кому Россия продаёт нефть и надо ли перекрывать вентиль Западу

1. КНДР – социалистическое государство, которое больно той же болезнью, которой болела наша страна несколько десятилетий назад. Но сами по себе северные корейцы – ни простые граждане, ни власти страны, – не сделали России ничего плохого, а ядерная программа КНДР направлена отнюдь не против нас. Поэтому отрадно читать новости о том, что Россия накорнец-то перестала поддерживать санкции против КНДР (ссылка):



Россия начала прямые поставки нефти в Северную Корею…

«… поскольку режим санкций ООН близок к краху» – считает Financial Times.

По меньшей мере, пять северокорейских танкеров загружались в порту Восточный на Дальнем Востоке в марте нефтепродуктами из России, такой вывод делает редакция основываясь на снимках британского аналитического центра Royal United Services Institute.

Все пять северокорейских кораблей зашли в Восточный порт с выключенными транспондерами. Одно из этих судов, Paek Yang San 1, было идентифицировано ООН как причастное к незаконным перевозкам нефти с судна на судно с целью обойти ограничение на импорт (Северной Корее разрешено получать не более 500 000 баррелей нефти и нефтепродуктов в год).

Зафиксированные поставки из Восточного порта могут составить 125 000 баррелей нефтепродуктов — четверть разрешенной годовой квоты, подсчитали в издании.

По мнению FT, полученные ей спутниковые снимки якобы указывают на торговлю «оружием в обмен на нефть» между Пхеньяном и Москвой, договоренности по которым, конечно же «лично подписал» президент РФ. Никаких доказательств касательно «оружия» и «лично подписал» издание не приводит, ограничиваясь комментарием некоего «бывшего координатора группы ООН», которая следит за санкциями в отношении Кореи.

Т.е., в сухом остатке, можно зафиксировать, что Россия начала поставлять нефть в Северную Корею, «задвинув» режим санкций ООН. Что, в общем, неплохо.

2. Диаграмма, которая показывает, как изменились поставки российской нефти за рубеж в 2023 году по сравнению с предыдущим годом (ссылка):





Экспорт в Европейский Союз обвалился на 79%, а в США и Великобританию и вовсе прекратился (по официальным данным, в действительности теневые поставки наверняка продолжаются). Вместо ЕС главным покупателем нашей нефти стал Китай, поставки в который выросли на 21% (рост не слишком большой, так как мы и ранее поставляли китайцам много нефти).

А вот поставки в страны глобального Юга выросли очень сильно: на Ближний Восток – на 50%, в Турцию – на 75%, в Индию – на 111%, в Африку – на огромные 300%. Впрочем, уходящая по этим направлениям нефть во многом идёт на реэкспорт и попадает в итоге в те же западные страны, которые теперь вынуждены платить за неё заметно больше…

3. Блог инженера-нефтяника пишет о том, почему полностью перекрывать поставки нефти и газа Западу, – пускай и недружественному, – плохая идея (ссылка):

Про перекрытие нефти и газа вообще несерьёзно. Ну не будете продавать им нефть и газ – то где деньги брать? СВО требует денег, много денег. Один танкер, который слил нефть, равноценен танковой роте. Сутки работы трубопровода дают денег, которых хватит на содержание не одного воинского подразделения. Да, новые рынки надо искать и выходить на них, но построение новой логистики требует много времени и несет дополнительные издержки. И Европа не замёрзнет без нашего газа и нефти, не мы одни их имеем. Найдутся те которые вместо нас их доставят. А вот репутация России как надёжного партнера будет безвозвратно утеряна.

Ну и такое лёгкое закрытие крана приведет к тому, что сотни тысяч работников нефтегаза потеряют работу. Интересно, хоть один кричащий, что “кран надо перекрыть” готов взять на содержание хотя бы одну семью нефтяника? Нет, конечно, он просто про это не думает, потому что беда таких людей заключается в том, что они вообще не думают хоть насколько глубоко, главное красивый эффект. Шоковый. Хоть и недолгий.