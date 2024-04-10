 

Рупор кремлевской пропаганды: Последствия наводнения в Оренбурге

10.04.2024, 18:45, Разное
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Последствия наводнения в Оренбурге.

Материальный ущерб области нанесен значительный. Расследование причин прорыва дамбы продолжается. Местные власти заявляют, что основной причиной стало превышения уровня воды на 2,5 метра выше расчетных значений + сослались на то, что якобы грызуны чего-то в дамбе прогрызли. Если первое действительно так (это самый большой разлив Урала за десятилетия), то насчет грызунов никаких фактических подтверждений этому не приводилось. Многие резонно выдвигают версии, чтобы были допущены нарушения при строительстве дамбы, но это предстоит проверить следствию (если таковые действительно были, то виновные должны присесть).

Собственно, чего ждут люди – схода воды, помощи всем пострадавшим, пресечения любых попыток мародерства на подтопленных территориях аля Новый Орлеан (такие попытки должны максимально жестко караться).
Для местных властей это тест на проф.пригодность.

У нас в Крыму во время наводнения в Керчи и Ялте власти с некоторыми косяками, но справились с последствиями. Аксенов тогда себя хорошо проявил.
Жителям Оренбурга и Орска остается пожелать того же.

Источник: Colonel Cassad


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