 

Мясников предупредил об опасности рентгенографии для щитовидной железы

10.04.2024, 15:40, Разное
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Известный медик Александр Мясников предупреждает о потенциальной угрозе радиационного воздействия на щитовидную железу при проведении рентгенографии. В своей программе на телеканале «Россия 1» он отмечает, что рентгеновское излучение может увеличить риск развития рака этого органа, учитывая его высокую чувствительность.

Чтобы снизить этот риск, пациенты при проведении рентгенографии должны быть обеспечены защитными фартуками. Также важно обеспечить доступ к йоду в случае угрозы ядерного взрыва, поскольку достаточное потребление йода существенно влияет на состояние щитовидной железы.

Помимо этого, следует обращать внимание на симптомы рака щитовидной железы, включая появление шишки в передней нижней части шеи. Эта шишка обычно твердая, постепенно увеличивается и может не вызывать боли. С развитием опухоли могут возникнуть отек шеи, изменение голоса, затруднения при глотании, одышка и кашель, который не проходит длительное время и не связан с простудой.

Рак щитовидной железы также может вызвать изменения в гормональном балансе, что в свою очередь может сказаться на работе желудочно-кишечного тракта. Появление регулярной диареи и похудение при наличии других тревожных симптомов должно послужить сигналом для обращения к врачу.


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