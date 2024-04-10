Худшие смартфоны Redmi, не рекомендованные к покупке

Портал AndroidInsider опубликовал список из четырех наихудших смартфонов от Redmi, которые лучше не рассматривать для покупки.

Первое место занимает Redmi A3, который имеет внешний вид похожий на дорогой Xiaomi 13 Ultra. Однако его камеры оставляют желать лучшего, основной сенсор всего на 8 Мп, а дополнительный – всего 0,08 Мп. Кроме того, устройство работает на слабом чипе MediaTek Helio G36. Вместо этого, рекомендуется рассмотреть Realme Note 50, который стоит дешевле и имеет более мощные характеристики.

На втором месте находится Redmi 13C с тусклым IPS-экраном и процессором Helio G85. По сравнению с Poco M5 или старым Redmi 10C, которые стоят дешевле, 13C имеет менее привлекательные характеристики.

Redmi Note 13 5G также не впечатлил с экраном MediaTek Dimensity 6080, который по сути является переименованным чипом Dimensity 810. Вместо этого, рекомендуется обратить внимание на Poco M6 Pro.

Закрывает список Redmi Note 13 Pro 4G с камерой на 200 Мп. Используемый в нем чип Helio G99 мало отличается от Snapdragon 732G в старом Redmi Note 10 Pro. Кроме того, процессор не может раскрыть весь потенциал камеры. Вместо этой модели, рекомендуется рассмотреть Samsung Galaxy A54 или Redmi Note 13 Pro 5G, или же Poco M6 Pro, который является более доступной альтернативой с упрощенной камерой.