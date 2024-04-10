Вынесен первый приговор о клевете на игру «Смута»

Басманный районный суд Москвы признал виновным 25-летнего жителя столицы в распространении заведомо ложных сведений о компьютерной игре «Смута» в социальных сетях.

Как было установлено в ходе разбирательства, молодой человек 7 апреля посмотрел на одном из западном видеохостинге обзор на «Смуту», после чего опубликовал на своей странице «Вконтакте» критический отзыв на игру Cyberia Nova.

– Доказано, что обвиняемый не приобретал и не пользовался «Смутой», поэтому не мог составить своё мнение о видеоигре, – сообщил прокурор Москвы журналистам.

Суд учёл наличие у молодого человека на иждивении малолетних детей и приговорил его к штрафу в размере 50 тысяч рублей. По информации «Комсомольской правды», в настоящий момент полиция проводит доследственную проверку по сотням дел о клевете на «Смуту».

– Есть мнение, что львиная доля негатива исходила от тех, кто вообще не играл. Оштрафуем тысячу человек на 50 тысяч – вот и окупились все расходы бюджета на разработку, – рассказал источник издания в правоохранительных органах.

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