Мнение «аналитика»: О катастрофе в Орске и далее везде… Почему власти молчат о настоящей причине?



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Неудобные вопросы, хотя и насущные.

Почему многотысячный Орск неожиданно для себя стал «Уральской Венецией» — в плохом смысле?

И почему его затопление произошло настолько внезапно? Ведь ещё всего за несколько дней до приходя водной стихии как городские, так и областные чиновники были уверены, что «ничего не случится». Что дамба спасёт. Они все настолько некомпетентны и вороваты?

Любителям простых ответов хочется поверить, что это так. А как оно на самом деле?

Ладно, мы не будем говорить, что это «самое масштабное наводнение по меньшей мере за 80 лет». Тем более, что за 60+. В 1957 году Оренбуржье уже накрывало талой водой, и Орск тоже.

По идее, защитные дамбы как раз и строятся с таким расчётом, чтобы не повторились даже те катастрофы, что происходят «раз в сто лет». Но почему «просчитались» власти Орска и Оренбургской области при строительстве дамбы 10 лет назад? Почему она оказалась сильно ниже максимума подъёма воды 1957 года? Говорят сооружение было рассчитано на подъём воды до 5,5 м, а её уровень достиг 9,6 м. притом что в прошлом поднимался и до 12 метров. Решили «сэкономить» и попилить?

Не без того, наверное. Хотя в суде, например, из предъявленной прокурорами суммы «завышения объёмов» в 50 с хвостиком миллионов рублей удалось доказать только 400 тысяч. Бывает… Однако это никак не отвечает на вопрос, почему проектировщики «ошиблись» почти что вдвое?

А потому, что гидрологическая ситуация на Урале сильно поменялась за это время. Ещё при советской власти в Казахстане построили ряд плотин и водохранилищ для мелиорации сельхозземель, и реки ниже по течению заметно успокоились. В итоге, по всем прогнозам выходило, что ни Орь, ни Урал не переполнятся настолько, насколько это произошло в раелиях.

Но почему случилось именно это?

А потому, что зима в независимом Казахстане выдалась необычно снежной, тогда как весна — необычно бурной. Из-за быстрого таяния снегов казахов начало затапливать. И они, недолго думая, открыли шлюзы своих водохранилищ, не просто кратно, а на порядок увеличив сбросы воды. Например, поток из Актюбинского водохранилища вырос в 12 раз против обыкновенного, до 600 кубометров в секунду. Вода из него сливалась в реку Илек, которая вливается в Урал. Школьную задачку про бассейн и трубы все помнят?

Но тут ещё один момент есть. Когда приток воды увеличивается резко — а именно это и произошло в Казахстане, — волна поднимается намного выше, чем если бы водосброс нарастал плавно. Возникает явление, похожее на гидроудар в системе водоснабжения. И он докатился до дамбы в Орске. Всё остальное — «мыши погрызли», «дачники растащили», «чинуши наворовали», «эксплуатировали неправильно» и т.п. — уже вторично.

А главное — настоящая подстава от казахов. Которые не только открыли шлюзы в начале апреля, но и «забыли» предупредить об этом российскую сторону. Причём свои действия они объясняют незамутнённо просто. Мол, нам главное, исправность гидрозатворов на водохранилищах сохранить, а там — хоть потоп.

Ну вот, он и случился ниже по течению.

У нас, в России.

Причём всё это гуглится по списку новостей.

Но почему же в России официальные лица об этом предпочитают помалкивать?

Воды в рот набрали?

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