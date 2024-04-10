Терапевт Артемий Липилин ребенку, не достигшему 12 лет, лучше не давать кофе

Ребенку, не достигшему 12 лет, лучше не давать кофе, считает терапевт Артемий Липилин. Он объясняет, что тонизирующий эффект этого напитка воздействует на организм детей и взрослых по-разному. Подчеркивая, что введение кофе в рацион ребенка следует отложить до подросткового возраста, Липилин обращает внимание на риск, который несет его употребление в более раннем возрасте.

Взрослая нервная система способна реагировать на стимулирующие компоненты кофе с активацией механизмов защиты, что обеспечивает бодрость и умственную активность, легко переносимые организмом. Однако дети подвержены возможным токсическим последствиям из-за неокончательного формирования мозга и нервной системы. Юный мозг еще не способен самостоятельно регулировать возбуждение, вызванное кофе, что может привести к гиперстимуляции, нарушению сна и эмоциональной нестабильности. Специалист предупреждает о возможности судорог у маленьких детей.