Терапевт Артемий Липилин ребенку, не достигшему 12 лет, лучше не давать кофе
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Ребенку, не достигшему 12 лет, лучше не давать кофе, считает терапевт Артемий Липилин. Он объясняет, что тонизирующий эффект этого напитка воздействует на организм детей и взрослых по-разному. Подчеркивая, что введение кофе в рацион ребенка следует отложить до подросткового возраста, Липилин обращает внимание на риск, который несет его употребление в более раннем возрасте.
Взрослая нервная система способна реагировать на стимулирующие компоненты кофе с активацией механизмов защиты, что обеспечивает бодрость и умственную активность, легко переносимые организмом. Однако дети подвержены возможным токсическим последствиям из-за неокончательного формирования мозга и нервной системы. Юный мозг еще не способен самостоятельно регулировать возбуждение, вызванное кофе, что может привести к гиперстимуляции, нарушению сна и эмоциональной нестабильности. Специалист предупреждает о возможности судорог у маленьких детей.
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