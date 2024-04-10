 

**Значение жидкости при острой кишечной инфекции**

10.04.2024, 14:35, Разное
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Весной случаи острой кишечной инфекции становятся все более распространенными, предупреждает врач-инфекционист Любовь Раченкова. Она подчеркивает, что инфекция может быть передана через алиментарный путь, что означает через рот, а также через зараженные предметы, воду или продукты питания.

Два главных симптома острой кишечной инфекции, по мнению Раченковой, это диарея и лихорадка. Она также обращает внимание на возможное развитие обезвоживания у пациентов с этими симптомами, особенно опасное для детей и людей старше 65 лет.

При кишечной инфекции важно потреблять большое количество жидкости с электролитами, солями и глюкозой для лучшего усвоения. Раченкова рекомендует употреблять до трех литров жидкости в день, предпочтительно минеральную воду и чай с сахаром. Также полезно использовать адсорбенты для вывода токсических веществ из организма.


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