Мнение: Учёные оказались круче спортсменов

Практика — критерий истины. Когда «нашим» спортсменам предложили участвовать в Олимпийских играх под нейтральным флагом, многие из них поехали позорить Россию, демонстрировать слабость. Когда аналогичное предложение сделали русским учёным, учёные гневно отказались унижаться.

В Южной Корее в августе пройдёт Международный Геологический конгресс. Организаторы разослали русским участникам распоряжение: приехать вы можете, но только при условии, что отречётесь от России, то есть сделаете вид, будто вы не русские.

Химик Артём Оганов — один из главных учёных современной России, о котором я рассказывалвот здесь — публично возмутился дискриминацией (ссылка). Цитирую (ссылка):

…Я потрясен, шокирован и разочарован вашей дискриминацией российских ученых. Такая дискриминация противоречит духу науки и несовместима с международным статусом Международного геологического конгресса, который вы организуете. Хотя некоторые люди могут быть подвержены ксенофобии и истерии, вызванной средствами массовой информации и политиками, интеллектуалы должны быть выше этого…

Это, кстати, ещё и к вопросу о «международности». Южная Корея, при всех её недостатках, всего лишь проводник чужой воли. Южная Корея не обладает сильной геологической школой, она просто механически передала русским учёным приказ Международного геологического конгресса. Этот конгресс захвачен Западом, так что он проводит строго прозападную политику — как и большая часть других якобы международных структур. Забавный штрих: конгрессом управляет Международный союз геологических наук, который заявляет, будто он является «неправительственной, неполитической и некоммерческой научной организацией».

Со спортом ситуация аналогичная — «международные» структуры, такие как Международный олимпийский комитет, например, на самом деле тоже контролируются Западом. Вот, к примеру, предельно наглядное двоемыслие, которое очевидно всем, включая даже убеждённых сионистов (ссылка):

В Международном олимпийском комитете (МОК) рассказали, какую позицию организация займёт в случае, если спортсмен будет дискриминировать соперника на фоне обострения палестино-израильского конфликта.

«Международный олимпийский комитет придерживается принципа индивидуальной ответственности. Спортсмены не могут нести ответственность за действия своих правительств.

Если имеют место быть случаи дискриминации со стороны спортсмена или иного официального лица, МОК будет работать с национальным олимпийским комитетом и соответствующей международной федерацией, чтобы обеспечить оперативные меры, как это было во время Олимпийских игр — 2020 в Токио», — приводит слова представителя МОК DPA.

Аналогичным образом дискриминирует русских и якобы «международное» Евровидение. Цитирую (ссылка):

«Это соревнование для вещателей, а не правительств, и израильская телекомпания участвует в нем уже 50 лет», — сказали в ЕВС.

Кроме того, подчеркнули организаторы конкурса, «Евровидение» хочет поддерживать свой статус «мероприятия без политики, объединяющего публику по всему миру посредством музыки». В ЕВС также добавили, что израильтяне продолжают выступать на крупных международных спортивных соревнованиях.

Музыканты и общественники требовали исключить Израиль из конкурса песни «Евровидение» из-за конфликта в секторе Газа — соответствующую петицию, в частности, подписали финские музыканты.

В феврале 2022 года ЕВС объявил, что российских исполнителей отстранили от конкурса из-за «обеспокоенности тем, что в свете беспрецедентного кризиса на Украине включение российской работы в конкурс нанесет ущерб его репутации».

Надо смотреть правде в глаза — ситуация неприятная. Огромное количество важных для нас плацдармов — якобы «международные» спортивные, научные и так далее организации — захвачены нашими врагами. Отбить эти площадки силой мы не можем, даже если сразу 100 тысяч блогеров упадут на пол и будут гневно сучить конечностями, требуя от государства резких реакций. Россия не будет бомбить Южную Корею, не будет применять ледорубы к активистам МОК и так далее — не потому, что мы добрые, а потому, что это стало бы проигрышным ходом с нашей стороны. Нам предстоит долгая и тяжёлая аппаратная борьба, в которой на нашей стороне будут Китай, Индия, Иран и другие страны Глобального Юга, а на стороне наших врагов будут шизопатриоты, издевающиеся над Россией за неспособность немедленно победить, и космополиты, которые за укус несвежей колбасы будут перебегать на сторону США.

Теперь о том, почему учёные отказались ехать в Южную Корею под нейтральным флагом, а многие российские спортсмены на олимпиаду под позорным нейтральным флагом поехали.

Во-первых, не будем обобщать. И среди спортсменов есть настоящие патриоты России, и среди учёных тоже с избытком хватает пособников США. Собственно, в чём-то спортсмены даже симпатичнее: у них достаточно грубая душевная организация, чтобы предавать молча, не утомляя окружающих лицемерными оправданиями своего коллаборационизма.

Проще говоря, русские учёные показали себя более порядочными людьми, чем спортсмены, конкретно сейчас. Однако регулярно получается и наоборот.

Во-вторых, мы унаследовали от варварских эпох животное уважение к сильным и красивым людям. С точки зрения инопланетянина нет никаких рациональных причин как-то по-особенному относиться к человеку, который необычайно быстро бегает или высоко прыгает. Человечество, однако, инстинктивно воспринимает победителей соревнований, как представителей лучшей породы людей — вот как будто мы живём в позднем средневековье, а профессиональные спортсмены — дворяне с голубой кровью, ведущие своё происхождение от Карла Великого. Россия исключением не является, у нас ровно те же социальные предрассудки, что и у всех. Цитирую из своей статьи в Школе Капитализма (ссылка):

Профессиональный ‎велосипедист,‏ ‎развозя ‎на‏ ‎своём ‎байке ‎пиццу ‎по ‎Петербургу,‏ ‎заработает‏ ‎больше,‏ ‎чем ‎если‏ ‎бы ‎удачно‏ ‎выступил ‎в‏ ‎Тур‏ ‎де ‎Франс.‏ ‎Настоящий ‎приз ‎для ‎спортсмена ‎—‏ ‎не ‎деньги,‏ ‎а‏ ‎статус.

Выиграв‏ ‎серьёзное ‎соревнование, ‎спортсмен ‎автоматически‏ ‎переходит ‎в‏ ‎высшее ‎сословие,‏ ‎становится‏ ‎своего‏ ‎рода ‎безденежным ‎дворянином,‏ ‎то ‎есть‏ ‎кем-то ‎вроде ‎приехавшего‏ ‎из‏ ‎горной ‎деревушки ‎д’Артаньяна. ‎У‏ ‎спортсмена ‎в‏ ‎кошельке ‎всего‏ ‎лишь‏ ‎15 ‎экю,‏ ‎несущественная ‎для ‎Парижа ‎сумма, ‎однако‏ ‎золотая ‎медаль‏ ‎на‏ ‎шее‏ ‎даёт ‎спортсмену ‎следующие ‎права‏ ‎и ‎возможности:

1. Право‏ ‎на ‎равных‏ ‎вписываться‏ ‎в ‎тусовки ‎политиков,‏ ‎бизнесменов ‎и‏ ‎чиновников.

2. Право ‎заключить ‎равный ‎брак ‎с‏ ‎представителями‏ ‎высшего ‎общества:‏ ‎с ‎дочкой‏ ‎крупного ‎промышленника, ‎например, ‎или ‎с‏ ‎сыном‏ ‎министра‏ ‎(если ‎речь‏ ‎идёт ‎про‏ ‎спортсменку).

3. Право ‎претендовать‏ ‎на‏ ‎руководящие ‎должности,‏ ‎связанные ‎со ‎спортом, ‎с ‎пропагандой,‏ ‎с ‎окучиванием‏ ‎молодёжи,‏ ‎с‏ ‎дипломатией ‎и ‎так ‎далее‏ ‎— ‎в‏ ‎госструктурах, ‎в‏ ‎корпорациях‏ ‎и‏ ‎в ‎формально ‎независимых‏ ‎организациях.

4. Регулярные ‎приглашения‏ ‎на ‎телепередачи.

5. Свободный ‎проход‏ ‎в‏ ‎любые ‎кабинеты, ‎вплоть ‎до‏ ‎самых ‎высоких.

6. Преимущество‏ ‎при ‎участии‏ ‎в‏ ‎выборах ‎любого‏ ‎уровня ‎в ‎качестве ‎депутата.

7. Право ‎на‏ ‎уважение ‎или‏ ‎даже‏ ‎восхищение‏ ‎окружающих ‎(см.песню служанки из ‎«Трёх‏ ‎мушкетёров, ‎там‏ ‎типично).

Главный мотив профессионального спортсмена — если только он не скучающий наследник большого состояния — прорваться наверх через спортивный социальный лифт. Такой настрой у всех: от родителей будущего чемпиона, которые приводят его в пять лет на секцию, до тренера, который вкладывает в голову питомца горячее стремление побеждать. Далеко не все спортсмены мечтают высоко поднять русский флаг, однако все без исключения настроены лично подняться на пьедестал.

И вот теперь посмотрите глазами профессионального спортсмена на олимпиаду, организаторы которой предлагают русским спортсменам демонстративно отречься от своей страны.

Если поехать под позорным нейтральным флагом, можно ровно так же получить медаль чемпиона и все сопутствующие ей привилегии. Даже должность какую-нибудь в России в итоге дадут, так как титул чемпиона останется, а про нейтральный позор забудут.

Если не поехать, то три с половиной блогера вяло выразят одобрение патриотической позиции спортсмена… и всё. Годы тренировок — гимнастическому козлу под хвост. А для профессиональных спортсменов, повторюсь, побеждать на соревнованиях — очень важно, на этом у них вся жизненная стратегия построена. Представьте: спортсмен Плохишов победил под нейтральным флагом, и его назначили руководить молодёжным спортом в Кислохолмске. А спортсмен Триколоров ехать на Олимпийские игры отказался, медаль не получил, и обнаружил себя в свои 32 года никому не нужным пенсионером.

Для циников выбор очевиден. Спортсмен может проявить принципиальность и выбрать Россию, — и многие наши соотечественники так и поступили, — однако система большого спорта подталкивает его к коллаборационизму. Отрекаться от России спортсменам выгодно.

Полагаю, такая ситуация является ненормальной, но временной. Ещё недавно аналогичная проблема была с нашей творческой интеллигенцией — откровенные пособники США брали из российского бюджета огромные суммы, чтобы тратить их на агитацию против русских. Известный всем пример — снятый на бюджетные деньги фильм «Левиафан», который вышел совсем недавно, в 2014.

Сейчас ситуация кардинально изменилась к лучшему, так как креативные пособники США решили в 2022, будто их сторона вот-вот победит, и начали открыто кусать Россию. Государство пришло в бешенство. Государство думало, что творческая интеллигенция — это такая декоративная собачка со сложным характером, которая может сгрызть ножку стула или сделать лужу на полу, но в целом любит и ценит своих хозяев. Когда выяснилось, что собачка ненавидит семью, в которой живёт, лютой ненавистью, государство изменило политику. За антироссийскую позицию не наказывают — режиссёр «Левиафана» даже не признан иноагентом — но работу с государством антироссийская позиция теперь крайне осложняет. Открытые пособники США стали, выражаясь их языком, «токсичными». Даже сочувствующие им чиновники и топ-менеджеры стараются держать школдецов на расстоянии вытянутой палки, чтобы не вылететь со свистом с насиженных рабочих мест.

Свежий пример — моментальное увольнение директора «Новой Голландии», муж которой поглумился в узком кругу единомышленников над терактом в «Крокусе» (ссылка). Раньше такие реплики в кругу либеральной интеллигенции были абсолютной нормой, даже маркером «своего». Звёзды эстрады прямо заявляли подобное под телекамерами. Сейчас открыто антироссийская позиция — уже не норма. Кстати, глумившегося реставратора задержали в аэропорту при попытке бегства из России, ему грозит реальный уголовный срок за оправдание терроризма.

В итоге, думаю, со спортсменами будет то же самое. Пока что у профессиональных спортсменов ещё есть многочисленные друзья и симпатизанты в элитах, которые охотно «входят в положение», которые готовы простить спортсменам «небольшое отступничество», так как спортсмены для них — «свои». Однако общество уже начинает потихоньку требовать отмены космополитов, при этом, например, Дмитрий Медведев такой подход поддерживает (ссылка).

Если события будут развиваться по сценарию, который уже обкатан на нашей intelligentsia, через несколько лет выступление под нейтральным флагом будет надёжно делать профессиональных спортсменов изгоями в России. Покупать картошку в Пятёрочке, работать тренерами в фитнес-центрах и вести блог в Инстаграме они смогут. Участвовать в телепередачах — тоже да, но не как почётные гости, а на одном диване с отсидевшими маньяками и фриками в женских платьях. Работать на государство, заниматься молодёжной политикой, участвовать во встречах с политиками — уже нет.