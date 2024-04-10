Полиция Нью-Йорка будет преследовать горожан за попытки сопротивляться грабителям

В Нью-Йорке сопротивление при ограблении теперь стало правонарушением – об этом объявил мэр города Эрик Адамс. Полиция будет выявлять горожан, не подчиняющихся грабителям, и привлекать их к ответственности.

В городском совете Нью-Йорка ранее неоднократно призывали людей не пытаться дать отпор преступникам и даже запретили магазинам противостоять лутингу, однако регулярно находились те, кто поступал иначе. Широкий резонанс получил случай, когда 58-летний бывший пожарный Дуглас Майерс отобрал пистолет у напавшего на него 19-летнего безработного и во время борьбы выстрелил в него и серьёзно ранил. Мужчине теперь грозит 16 лет тюрьмы. В марте страховой агент Самуил Горовиц воспользовался электрошокером против уличного грабителя, из-за чего последний попал в реанимацию. Были и более трагичные случаи, когда люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, погибали в результате сопротивления своих жертв.

Согласно новым правилам, которые инициировали общественники и поддержали городские власти, полиция теперь обязана выявлять и арестовывать лиц, которые попытались самовольно пресекать преступления, направленные против имущества. Степень вины будет определяться многими факторами, но главные из них: насколько действия жертвы по защите своей собственности представляли опасность для жизни и здоровья грабителя, и была ли попытка завладеть оружием грабителя. Также будет учитываться социальный статус обеих сторон конфликта и их принадлежность к «непредставленным» или «требующим защиты» группам.

– Вопрос не в том, что какие-то люди вынуждены идти на улицы, чтобы добывать себе средства к существованию – это положение вещей, к которым привели десятилетия и столетия неравенства, и это решается только системной работой по исправлению этой несправедливости. Вопрос в том, что есть люди, которые оценивают своё имущество дороже, чем жизнь другого человека, тем более оказавшегося в тяжёлой ситуации. Это недопустимо. Жизнь – главная ценность, и мы будем отстаивать эти идеалы, – подчеркнул мэр Адамс.

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