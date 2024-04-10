2ГИС начал показывать доступность электрозаправок в режиме реального времени

Картографический сервис 2ГИС теперь предоставляет информацию о доступности электрозаправок в режиме реального времени. Пользователи могут узнать, где находятся свободные слоты для зарядки электромобиля, используя мобильное приложение 2ГИС на устройствах Android и iOS. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

Согласно данным 2ГИС, станции зарядки электромобилей доступны в более чем 500 городах и населенных пунктах России. Чтобы найти их, достаточно ввести запрос “станции зарядки электромобилей” – такие станции будут отображены на карте специальными значками с молнией и помечены в списке и карточках.

Станции, где большая часть разъемов для зарядки свободна, отмечены зеленой точкой, частично свободные или полностью занятые – оранжевой. Один клик на геосервисе позволит узнать количество доступных терминалов. Информация о статусе зарядки обновляется в реальном времени. Серыми значками на карте обозначаются станции, которые в данный момент не работают.

В карточках электрозарядок в 2ГИС указывается тип разъема, мощность и стоимость зарядки. Средняя стоимость зарядки была рассчитана для десяти городов с наибольшим количеством станций в стране. В Москве значительное количество общедоступных ЭЗС бесплатны, но также есть и платные станции. Средняя стоимость зарядки была рассчитана исходя из этой информации.

Среди десяти городов с наибольшим количеством электрозаправок в РФ самой дешевой стоимостью зарядки обладает Красноярск – 10,52 рубля за кВт/ч. Санкт-Петербург занимает последнее место в рейтинге, где стоимость одного кВт/ч составляет почти 19 рублей.