 

2ГИС начал показывать доступность электрозаправок в режиме реального времени

10.04.2024, 10:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Картографический сервис 2ГИС теперь предоставляет информацию о доступности электрозаправок в режиме реального времени. Пользователи могут узнать, где находятся свободные слоты для зарядки электромобиля, используя мобильное приложение 2ГИС на устройствах Android и iOS. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

Согласно данным 2ГИС, станции зарядки электромобилей доступны в более чем 500 городах и населенных пунктах России. Чтобы найти их, достаточно ввести запрос “станции зарядки электромобилей” – такие станции будут отображены на карте специальными значками с молнией и помечены в списке и карточках.

Станции, где большая часть разъемов для зарядки свободна, отмечены зеленой точкой, частично свободные или полностью занятые – оранжевой. Один клик на геосервисе позволит узнать количество доступных терминалов. Информация о статусе зарядки обновляется в реальном времени. Серыми значками на карте обозначаются станции, которые в данный момент не работают.

В карточках электрозарядок в 2ГИС указывается тип разъема, мощность и стоимость зарядки. Средняя стоимость зарядки была рассчитана для десяти городов с наибольшим количеством станций в стране. В Москве значительное количество общедоступных ЭЗС бесплатны, но также есть и платные станции. Средняя стоимость зарядки была рассчитана исходя из этой информации.

Среди десяти городов с наибольшим количеством электрозаправок в РФ самой дешевой стоимостью зарядки обладает Красноярск – 10,52 рубля за кВт/ч. Санкт-Петербург занимает последнее место в рейтинге, где стоимость одного кВт/ч составляет почти 19 рублей.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.04 / Ирина Шейк нашла убидительный способ доказать, что не делала пластических операций

10.04 / Кефир помогает лучше справляться с нервным перенапряжением

10.04 / IT-эксперт Лопатин: о потере смартфона необходимо сразу сообщить оператору

10.04 / Пентагон: «Штаты, проголосовавшие за Трампа, не будут пользоваться защитой в соответствии с 5 статьёй устава НАТО»

10.04 / Как живет звезда “Бедной Насти” Елена Корикова после завершения карьеры

10.04 / Кто такой Скотт Риттер, любимчик кремлевской пропаганды? – Педофил и мастурбатор

10.04 / Появились данные о помолвке Леди Гаги с ее возлюбленным

10.04 / Звезды шоу-бизнеса, которые снимались в кино во время беременности

10.04 / Рупор кремлевской пропаганды: Царь-Мангал в бою

10.04 / Мнение «аналитика»: О свежем плане Зеленского… Забористый?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика