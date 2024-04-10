 

Кто такой Скотт Риттер, любимчик кремлевской пропаганды? – Педофил и мастурбатор

10.04.2024, 7:25, Разное
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В России его называют не иначе, как «американский независимый эксперт международных отношений» и очень любят цитировать в различных СМИ. Сейчас он создаёт (фактически работает) публицистические материалы для российской государственной медиакомпании Russia Today и Sputnik.

Капитан морской пехоты США Риттер участвовал в войне 1991 года за освобождение Кувейта и после нее был назначен руководителем группы инспекторов ООН, разыскивавших в побежденном Ираке оружие массового поражения.

Судя по телерепортажам тех лет, дюжий американец был одним из самых энергичных и задиристых международных инспекторов и регулярно вступал в конфронтации с иракскими властями, обвиняя их во лжи и сокрытии ОМП. В 2007 году Багдад обвинил его в шпионаже в пользу США.

Риттер был также недоволен Вашингтоном и Советом Безопасности ООН, которые, на его взгляд, вели себя с иракцами недостаточно жестко, и в 1998 году подал в знак протеста в отставку.

Американские консерваторы и сторонники войны с Саддамом Хусейном рукоплескали Риттеру, но неожиданно для них он сделался активным противником вторжения в Ирак и любимцем российской пропаганды и так называемых антивоенных кругов…

Просто его «взгляды» резко изменились после ряда сексуальных скандалов с несовершеннолетними.

Педофил и мастурбатор

В июне 2001 года Риттеру предъявили обвинение в попытке организовать встречу с полицейским под прикрытием, выдававшим себя за 16-летнюю девушку. Ему предъявили обвинение в мелком преступлении, а именно «попытке создать угрозу благополучию ребёнка». Обвинение сняли, а протокол закрыли после того, как истекли шесть месяцев испытательного срока. После того, как эта информация была обнародована в начале 2003 года, Риттер заявил, что утечка была политически мотивированной, чтобы заглушить его противостояние стремлению администрации Буша к войне с Ираком.

Скотт Риттер был снова арестован в ноябре 2009 года за общение в интернет-чате с полицейской приманкой, выдавшей себя за 15-летнюю девочку. Риттер мастурбировал перед веб-камерой после того, как офицер сказала, что является 15-летней девочкой. Во время суда Риттер заявил, что был убеждён, что общается со взрослой женщиной, разыгрывающей свои сексуальные фантазии. Он также отметил, что по правилам этого секс-чата, в нём могли участвовать только совершеннолетние. В следующем месяце Риттер отказался от права на предварительное слушание и был освобождён под необеспеченный залог в размере 25.000 долларов. Обвинения включали «незаконный контакт с несовершеннолетней, преступное использование средств связи, развращение несовершеннолетних, непристойное обнажение, владение орудиями преступления, покушение на преступление и подстрекательство к преступлению».

Риттер отклонил сделку о признании вины и был признан виновным по всем пунктам, кроме попытки покушения на преступление. Оглашение вердикта состоялось 14 апреля 2011 года в зале суда округа Монро, штат Пенсильвания. В октябре 2011 года Риттера приговорили к лишению свободы на срок от 1,5 до 5,5 лет. В марте 2012 года для отбывания срока его отправили в государственную тюрьму Лорел Хайлендс в округе Сомерсет штата Пенсильвания. Риттера освободили условно-досрочно в сентябре 2014 года.

Личная жизнь

Скотт Риттер был женат на русской переводчице, которую зовут Марина. Познакомились они еще когда Скотт Риттер посещал СССР. В семье — две дочери-близнецы. Живут ли они вместе? – Неизвестно…

Предположительно, в настоящее время он постоянно проживает в России, США и другие развитые демократические страны не посещает.


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