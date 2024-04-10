Мнение «аналитика»: О свежем плане Зеленского… Забористый?
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Чем хуже карты на руках, тем громче блеф из уст.
Сейчас, когда на Западе гадают, ограничится ли Россия только выходом на официальные границы Донецкой и Луганской областей или затребует ещё и Харьков, Николаев + Одессу, украинский президент Владимир Зеленский подбадривает своих соотечественников мрией о новом контрнаступе. Для которого и мобилизации не потребуется.
Говорит, у него есть план.
Ну, кто бы сомневался…
«У Украины есть план нового контрнаступления», — воинственно заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью немецкому медиахолдингу Axel Springer. И тут же добавил «но».
Но для него нужна масштабная военная помощь от #США.
По его мнению, с помощью современного оружия у Киева есть шансы на успех. «Вот почему мы собираемся получить определённые #технологии. И если мы продолжим наращивать производство, если будем получать лицензии от наших партнеров, то дело не в количестве людей. Речь идет о качестве оружия», — приводит слова Владимира Зеленского Bild.
Блестящий план, не правда ли?
Мы собираемся…, мы хотим получить…, и если нам дадут…, и если #Россия этому не помешает, а будет безучастно наблюдать, то…
Ему никто не говорил, что планирование, которое опирается на ресурсы, планировщику не принадлежащие и полностью зависящее от воли совершенно суверенных в своих решениях сторон, — это полное дерьмо, а не планирование?
Но, с другой стороны, это ведь и означает, что хорошего плана для Украины — уже просто нет?
Может, надо было соглашаться на Стамбул два года назад?
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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”
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