 

Мнение «аналитика»: О свежем плане Зеленского… Забористый?

10.04.2024, 2:48, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Чем хуже карты на руках, тем громче блеф из уст.

Сейчас, когда на Западе гадают, ограничится ли Россия только выходом на официальные границы Донецкой и Луганской областей или затребует ещё и Харьков, Николаев + Одессу, украинский президент Владимир Зеленский подбадривает своих соотечественников мрией о новом контрнаступе. Для которого и мобилизации не потребуется.

Говорит, у него есть план.

Ну, кто бы сомневался…

«У Украины есть план нового контрнаступления», — воинственно заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью немецкому медиахолдингу Axel Springer. И тут же добавил «но».

Но для него нужна масштабная военная помощь от #США.

По его мнению, с помощью современного оружия у Киева есть шансы на успех. «Вот почему мы собираемся получить определённые #технологии. И если мы продолжим наращивать производство, если будем получать лицензии от наших партнеров, то дело не в количестве людей. Речь идет о качестве оружия», — приводит слова Владимира Зеленского Bild.

Блестящий план, не правда ли?

Мы собираемся…, мы хотим получить…, и если нам дадут…, и если #Россия этому не помешает, а будет безучастно наблюдать, то…

Ему никто не говорил, что планирование, которое опирается на ресурсы, планировщику не принадлежащие и полностью зависящее от воли совершенно суверенных в своих решениях сторон, — это полное дерьмо, а не планирование?

Но, с другой стороны, это ведь и означает, что хорошего плана для Украины — уже просто нет?

Может, надо было соглашаться на Стамбул два года назад?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.04 / Рупор кремлевской пропаганды: Ведущие соц.сети России

10.04 / Мнение: Ужесточение контроля над миграцией, антимигрантские псиопы и нехватка рабочих рук

10.04 / Рупор кремлевской пропаганды: Уничтожение 32 гаубиц Д-20

10.04 / Рупор кремлевской пропаганды: Трофейная американская БМП “Брэдли”

10.04 / Мнение «аналитика»: О наглядном и быстром возмездии… Белгород будет отмщён?

09.04 / Мнение: Когда же снова ПРУ?

09.04 / Рупор кремлевской пропаганды: Россия в 2024 году обойдет по ВВП Японию

09.04 / Мнение: Коррупция в мозгах

09.04 / Telegram будет идентифицировать пользователей по скану ладони

09.04 / Синдром хронической усталости может означать системное заболевание с поражением органов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика