 

Мнение: Когда же снова ПРУ?

09.04.2024, 21:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Прислали наводку на какой-то очередной пространный коммент страдающего технаря-старпера на вечнозеленую в этой среде тему “Как Хрущев погубил небесный СССР”. В качестве доказательства того, что экономика позднего совка была живее всех живых, старпер приводит факт того, что на вооружении у совка состояло одновременно аж три модели танка, и все три были запущены в серийное производство – такой, мол, дури даже американцы позволить себе не могли, вот до чего силен и могуч был Союз Нерушимый Несвободных как бы Республик! На эту тему имел сказать следующее:

“Довольно странно делать вывод, что “экономика работала”, из того, что придурки из совка делали сразу три танка (тогда как на самом деле не нужно было ни одного, задачу сдерживания исполняла ядерная триада, а ввязываться в войны русским в принципе нельзя — они воевать не умеют, не хотят и не любят).

Экономика совка не работала и в принципе не могла работать, поскольку она не создает стимулов к труду и тем более не создает ни поводов, ни возможностей для инноваций. Когда красть стало нечего (и не на что) – сразу и развалились. Совку продлила жизнь найденная нефть — если б не она, Перестройка, Развал и Ускорение случились бы еще в 60е. И это, конечно, было бы лучше для всех”.

Источник: Размышления вольного социолога


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.04 / Рупор кремлевской пропаганды: Россия в 2024 году обойдет по ВВП Японию

09.04 / Мнение: Коррупция в мозгах

09.04 / Telegram будет идентифицировать пользователей по скану ладони

09.04 / Синдром хронической усталости может означать системное заболевание с поражением органов

09.04 / Блузки и топы на одно плечо – новый тренд весенне-летнего сезона: как вписать хитовую вещь в свой образ

09.04 / Рупор кремлевской пропаганды: Летчик-штурмовик ЧВК “Вагнер”. Большое интервью

09.04 / Телефонный аппарат ТА-57 получил главный приз на выставке в Лас-Вегасе

09.04 / Градуированная пикси-боул и френч-боб: стрижки с челкой – секретное оружие против старения для женщин 60+

09.04 / Мнение: Русские выбирают капитализм

09.04 / Рупор кремлевской пропаганды: “Бурисма” причастна к организации терактов в России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика