Мнение: Когда же снова ПРУ?

Прислали наводку на какой-то очередной пространный коммент страдающего технаря-старпера на вечнозеленую в этой среде тему “Как Хрущев погубил небесный СССР”. В качестве доказательства того, что экономика позднего совка была живее всех живых, старпер приводит факт того, что на вооружении у совка состояло одновременно аж три модели танка, и все три были запущены в серийное производство – такой, мол, дури даже американцы позволить себе не могли, вот до чего силен и могуч был Союз Нерушимый Несвободных как бы Республик! На эту тему имел сказать следующее:

“Довольно странно делать вывод, что “экономика работала”, из того, что придурки из совка делали сразу три танка (тогда как на самом деле не нужно было ни одного, задачу сдерживания исполняла ядерная триада, а ввязываться в войны русским в принципе нельзя — они воевать не умеют, не хотят и не любят).

Экономика совка не работала и в принципе не могла работать, поскольку она не создает стимулов к труду и тем более не создает ни поводов, ни возможностей для инноваций. Когда красть стало нечего (и не на что) – сразу и развалились. Совку продлила жизнь найденная нефть — если б не она, Перестройка, Развал и Ускорение случились бы еще в 60е. И это, конечно, было бы лучше для всех”.