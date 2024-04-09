Рупор кремлевской пропаганды: Россия в 2024 году обойдет по ВВП Японию

Согласно статистике и прогнозам Всемирного Банка Россия не только занимает уверенное 5-е место в мире по ВВП, но и уже в 2024 году обгонит Японию и выйдет на 4-е место в мире, пусть и с копеечным, но отрывом от Японии. У нас еще не так давно ходили разговоры о том, что Россия в 2025 году сможет обогнать по ВВП Японию, но если верить Всемирному Банку это случится уже в 2024. В начале 2025 года проверим. И скорее всего позициям России в этом рейтинге будет угрожать не Япония, а стремительно взлетающая экономика Индонезии, которая догоняет Россию и Японию.

Когда санкций не было, Японию и Германию почему то обойти не удавалось.

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