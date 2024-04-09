Мнение: Коррупция в мозгах

Политики по всей территории СНГ обожают провозглашать «борьбу с коррупцией». Причем особо любят упирать на нее правящие политики и партии – в своих речах и обращениях к народу. Не отстают и СМИ.

Помнится, не так давно довелось мне поработать социологом в бывших наших республиках Средней Азии. Вел там фокус-группы с местным населением. Надо было выяснить, что думают «простые люди» о жизни в своих государствах, какие проблемы видят, чем недовольны. Фокус-группа – это когда случайным образом отобранные 10-12 человек «с улицы» садятся в кружок и час-полтора обсуждают темы, «подбрасываемые» им ведущим. Вот этим «ведущим» как раз я и был. Обычная работа в рамках так называемой «политической диагностики».

Почти в каждой группе люди сами, без всяких моих «подсказок», называли мне в числе основных проблем ту самую коррупцию. Обсуждали гибельность коррупции много и с удовольствием. Значение слова ни для кого не было секретом. В обсуждение охотно включались практически все участники, мне приводились самые разнообразные примеры из всех сфер жизни.

Люди, казавшиеся вначале тихими и забитыми, по ходу разговора «расходились» всё больше и больше. Начиналась бурная жестикуляция, часто дело доходило до выражений типа «так жить нельзя!» и т.п. Да и как жить, если «без взяток нынче шагу ступить нельзя»?! Люди говорили с полным убеждением – да, с коррупцией, разъедающей страну, непременно надо бороться!

Словом, накал темы был очевиден: что в горных районах, что в равнинных, что в городе, что в деревне, что в одной республике, что в другой. Даже слова говорили почти одни и те же. Мне, впрочем, надо было выяснить не только это, но и то, какими люди видят пути борьбы. На пике обсуждения, когда люди клеймили «позорное явление» особо страстно, я на правах ведущего «подбрасывал» простой и логичный вопрос: «Ну хорошо, с коррупцией понятно; а что вы предлагаете делать с этим? КАК бороться?»

И дальше я неизменно наблюдал одну и ту же картину: так же неуклонно, как разгоралась, после этого вопроса дискуссия начинала затухать. Жесты становились неуверенными и сходили на нет, румянец со щек пропадал, люди снова становились тихими и скромными… Первый всплеск был еще высок – «Надо принять ЗАКОН против коррупции!», «Давно пора!!» «Закон? Отлично! А что должно быть в нем написано?» И вот тут – всё. Поначалу меня это поражало, потом я привык. 25 фокус-групп, везде одно и то же. Само «явление» людям активно не нравится, суть его они полностью понимают, но что с ним реально делать – совершенно не представляют.

Я периодически проверял своих собеседников «на кровожадность». Самому интересно: только что так кричали, проводили ребром ладони по горлу – мол, нет уж сил!.. Я намекал: может, надо что-то решительное проводить? Там – массовые посадки взяточников, расстрелы? Люди смотрели на меня с ужасом – «да вы что?», «зачем?» Нет, к «решительным мерам» никто не готов. Если и были «горячие головы», то они, видимо, просто стеснялись говорить о таком вслух «на публике».

Ну, может, хотя бы увольнять за взятки с госслужбы? – не отставал я. И даже тут, в этом, казалось бы, несомненном вопросе, я видел ощутимые колебания. Главная причина, как я понял, в том, что люди подспудно были убеждены: репрессии, буде они начнутся, заденут «не тех»… и потому не хотели вообще никаких репрессий.

Удивительная получалась картинка: коррупцию люди ненавидят, никаких репрессий не хотят… Какая ж «борьба» тут может быть? И тут все, как правило, безнадежно сходились на одном. Мысль высказывала какая-нибудь женщина, ее подхватывали остальные: «Наверно, надо воспитание усилить. Да! Школа – это главное. Надо детей так воспитывать, чтобы из них потом эти… «коррупционеры» не вырастали…»

Вот так вот. Всё дело в образовании, оказывается.

Вы думаете, что у нас в РФ настроения какие-то другие? Уверяю – всё практически точно так же. Причем такая ситуация в умах – не только в отношении коррупции. Я думаю, что и всё нынешнее «общественное спокойствие» в главном основано вовсе не на том, что люди не видят особых проблем в своей жизни или полностью довольны тем, как правительство их решает. Скорее, всё обстоит наоборот.

В наличии в стране самой наглой и беспардонной коррупции убеждены почти все.

Рост цен очевиден всякому, и очень мало кто верит уверениям, что «инфляция снижается».

Граждан, которые скажут, что наше здравоохранение находится на хорошем уровне, или хотя бы что оно на пути к улучшению, придется очень долго искать.

Состоянием образования удовлетворен также ничтожно малый процент сограждан, и вовсе не только в из-за того, что оно мало учит борьбе с коррупцией…

Армия как место службы вызывает в обществе вообще почти неприкрытый ужас…

И т.д. Проблемы, вокруг которых сложился чуть ли не общественный консенсус (если копнуть – то практически на уровне перестроечного «так жить нельзя!»), можно продолжать и продолжать. Коррупция из них – просто один из самых ярких примеров.

Дело не в том, что общество чего-то не осознает или в чем-то обманывается. Проблемы осознаются – а вот путей решения люди не просматривают. Приемлемых со своей точки зрения решений.

Меня мои политсоциологические изыскания среди «простого народа» не раз убеждали в том, что, как ни странно, перестроечное ощущение «так жить нельзя» у очень многих людей никуда не делось. Разница только в одном (но эта разница очень существенна): тогда, в начале 90-х, люди видели ПУТИ – и потому были невероятно общественно активны. Вплоть до того, что смели целую сверхдержаву с лица земли.

А сейчас путей почти никто не видит. Прежние – рывок на Запад, демократия, свержение единовластия одной партии, приватизация – себя в глазах большинства дискредитировали. Новых никто не предложил. Широкие репрессии и «закручивание гаек», пусть даже с самыми благими намерениями – людей пугают. Что еще?

И тут, на мой взгляд, мы приходим к главной проблеме сегодняшнего дня. К той же коррупции… Но не в обществе, а в мозгах. Прежде всего, к сожалению – в мозгах нашей оппозиции. Это ведь ее основная функция: не только обозначить проблемы (с этим вполне справятся публицисты), но и предложить ЯСНЫЕ и ПОНЯТНЫЕ большинству пути их политического решения. Так, чтобы люди сказали: «О! А ведь так у нас получится!»

К сожалению, с этим – беда. Вся оппозиция годами «блукает» в трех соснах: «назад в СССР», «рывок на Запад» и «всех перестрелять».

Пока она из них не выберется, люди так и будут голосовать за «партию власти». Потому что про нее они четко знают: она НИЧЕГО делать не будет. Так оно спокойнее (2007)

Да, хе-хе. Это мой пост от такого же 9 апреля, но 2007 года! 17-летней давности пост, целый ДЖИГИТ мог за это время родиться и вырасти. Звучит, тем не менее, очень свежо. За давностию лет можно уже сказать, о каких республиках речь: это были Казахстан и Киргизия. А воз – и ныне там.