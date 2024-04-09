 

Telegram будет идентифицировать пользователей по скану ладони

09.04.2024, 20:20, Разное
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Сообщество TON, в сотрудничестве с HumanCode, специализирующейся на разработке ИИ-решений, представляет инновационную систему биометрической аутентификации для пользователей Telegram. Об этом объявлено в блоге TON.

Целью сотрудничества является разработка и внедрение инновационной системы биометрической верификации, позволяющей пользователям подтверждать свою личность сканированием отпечатков ладони. Ожидается, что данная технология будет реализована в ближайшие пять лет. Помимо удобства идентификации, это также направлено на борьбу с ботами. Биометрическая идентификация будет играть ключевую роль в операциях, требующих высокого уровня подлинности и конфиденциальности, таких как Airdrop криптовалют и анализ транзакций.

TON Society запустило программу поощрения в размере 1 миллион Toncoin (примерно 631,9 миллиона рублей), чтобы стимулировать принятие нового стандарта цифровой идентификации.

Проект The Open Network (TON) был создан братьями Дуровыми в 2018 году, но после юридических разногласий с SEC в 2020 году проект был приостановлен. В 2021 году TON был передан независимому сообществу разработчиков.


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