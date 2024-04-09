 

Синдром хронической усталости может означать системное заболевание с поражением органов

09.04.2024, 20:20, Разное
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Недавние исследования выявили, что синдром хронической усталости следует рассматривать не как психосоматическое расстройство, а как серьезное биологическое заболевание. Ученые из Национального института здравоохранения США пришли к выводу, что основной причиной данного синдрома являются не психические факторы, а различные биологические изменения в организме. Исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, об этом пояснила “Вечерняя Москва”.

Характеристики синдрома хронической усталости включают в себя патологическую утомляемость, неспособность справиться с физической или умственной работой, а также головные и суставные боли, нарушения сна. Ранее считалось, что его развитие связано с психоэмоциональными проблемами, такими как стресс или депрессия. Однако новое исследование выявило биологические маркеры, связанные с этим состоянием.

Биологические изменения, обнаруженные у людей с синдромом хронической усталости, включают более высокую частоту сердечных сокращений в покое, а также чрезмерно активный иммунный ответ и менее разнообразную микробиоту кишечника. Эти изменения, по мнению ученых, оказывают отрицательное влияние на центральную нервную систему, что приводит к снижению концентрации катехоламинов, регулирующих работу нервной системы.

В итоге синдром хронической усталости рассматривается как системное заболевание, затрагивающее несколько органов. Ученые подчеркивают, что люди, страдающие от этого состояния, заслуживают серьезного отношения к их опыту.


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