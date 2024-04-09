Рупор кремлевской пропаганды: Летчик-штурмовик ЧВК “Вагнер”. Большое интервью
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Эксклюзивный материал от "Авиадозора". Большое интервью с летчиком-штурмовиком ЧВК "Вагнер".
Пилот рассказывает, как завербовался в ЧВК, о Пригожине и ЧВК "Вагнер", в том числе и о мятеже.
О том как воевал, как попал в плен, как подвергался пыткам в плену и как смог вернуться домой.
Много интересных деталей и подробностей. Пилоты "Вагнера" крайне редко выходят в публичку.
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Источник: Colonel Cassad
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