Рупор кремлевской пропаганды: Летчик-штурмовик ЧВК “Вагнер”. Большое интервью

Эксклюзивный материал от "Авиадозора". Большое интервью с летчиком-штурмовиком ЧВК "Вагнер".

Пилот рассказывает, как завербовался в ЧВК, о Пригожине и ЧВК "Вагнер", в том числе и о мятеже.

О том как воевал, как попал в плен, как подвергался пыткам в плену и как смог вернуться домой.

Много интересных деталей и подробностей. Пилоты "Вагнера" крайне редко выходят в публичку.

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