Телефонный аппарат ТА-57 получил главный приз на выставке в Лас-Вегасе

На проходящей в американском Лас-Вегасе международной выставке International Wireless Communications Expo-2024 советский телефонный аппарат ТА-57 получил гран-при.

Специалисты восхитились надёжностью прибора и широтой его функциональности – они отметили классический дизайн аппарата, надёжность функции вызова, срабатывающей даже в самых затруднённых условиях эксплуатации, и отменное качество связи с защитой от касания проводами связи силовых цепей напряжением до 900 В.

Особенное внимание экспертов привлекла миниатюрная динамомашинка с ручным приводом (индуктором), используемая для формирования вызывного напряжения.

«Знаете, это не какой-то там хлипкий IPhone, который хорош только для одного — тянуть из вас деньги, — заявил начальник технического подразделения ЦРУ на базе в Гуантанамо. — А с этой штукой вы не пропадёте даже в джунглях, среди самого отъявленного сброда. Ведь он годится для установления контактов с самыми разными людьми. Просто крутишь ручку и все препятствия исчезают сами собой».

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