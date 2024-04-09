Мнение: Русские выбирают капитализм

Блогеры ликуют: опрос показал, что 48% россиян «хотели бы жить при социализме». Я открыл первоисточник опроса от некой структуры РАН, и действительно — 48% за социализм, 5% за капитализм. Это рекорд за 25 лет опросов, при этом непосредственно перед СВО желающих жить при социализме и при капитализме было примерно поровну (ссылка, стр. 46).

Разгадка проста — опрошенные банально не знают, что такое социализм, и что такое капитализм. На страницах 44 и 45 есть табличка, где народ просят термины разъяснить.

Социализм — это (по мнению народа) «справедливость», «коллективизм», «патриотизм» и даже, как ни забавно, «права человека» с «духовностью» и «высоким уровнем жизни». Про бедность, экономическую отсталость, власть узкой группы людей и коррупцию вспоминает меньшинство.

Капитализм — это «частная собственность», «конкуренция», «власть узкой группы людей», «коррупция», «социальная незащищённость», «преступность», «бедность» и «подавление личности».

Как видите, всё просто. Будь я помоложе, я бы всплеснул руками и начал спорить. Напомнил бы, к примеру, знаменитый фрагмент из статьи Ленина от 1920 года, где тот прямо указывает, что большевики установили олигархическую форму правления:

Партией, собирающей ежегодные съезды (последний: 1 делегат от 1000 членов), руководит выборный на съезде Центр. Комитет из 19 человек, при чем текущую работу в Москве приходится вести еще более узким коллегиям, именно так называемым «Оргбюро» (Организационному бюро) и «Политбюро» (Политическому бюро), которые избираются на пленарных заседаниях Цека в составе пяти членов Цека в каждое бюро. Выходит, следовательно, самая настоящая «олигархия».

Напомнил бы, что выборов за 75 лет советской власти не было. Что сам Владимир Ильич пришёл к власти, когда с треском проиграл выборы в Учредительное собрание и разогнал его силой. Что Гражданская война велась не против мифических «буржуев», а против обычных крестьян и рабочих, которые требовали от Ленина вернуть власть Советов, то есть разрешить народу выбирать себе власть.

Напомнил бы очевидное про «права человека» и про «духовность». Напомнил бы, что уровень жизни в СССР был в 10-20 раз ниже, чем уровень жизни в европейских капстранах. Наконец, указал бы на самое яркое. Опрошенные дали преступности 21 балл при капитализме и 1 балл при социализме. В реальности насильственных преступлений сейчас значительно меньше, чем в позднем СССР, а бытовой коррупции и воровства — на порядок меньше, чем при советской власти, когда с заводов «тащили каждый гвоздь», и когда полстраны поневоле участвовало в теневых схемах по распределению краденого через знакомства и блат. Рубщик мяса — нормальная рабочая профессия в наши дни — был в СССР очень важным человеком и смотрел на инженеров с плотниками свысока. С улицы устроиться рубщиком мяса было нельзя: или по блату, или за большую взятку. Не иначе как от отсутствия в СССР коррупции, ага…

Так вот, будь я помоложе, я бы начал горячо спорить. Проблема в том, что спорить-то… и не с кем. Ну вот такие у народа фантастические представления о социализме и капитализме. Проводившие опрос не виноваты, что честно звонили по телефону и честно записывали ответы в свою тетрадь…

Впрочем, нет, они тоже виноваты — некоторые вопросы были с душком. К примеру, народ спрашивали, какие понятия могли бы лечь, цитирую, «в основу политики возрождения России». «Возрождения», ага. Я вот сейчас сижу в уютном кресле, на стене висит огромный монитор. За окном — чистый и отремонтированный двор, хорошие автомобили других жильцов, современные магазины с доступными по цене и качественными товарами. Я уже забыл, когда я последний раз слышал стрельбу за окном, когда я последний раз видел спящего на тротуаре пьяного. Даже молодёжь сейчас другая — не гопники в чёрных куртках, а интеллигентного вида ребята, которые обсуждают мемы, смеются и обращаются к прохожим исключительно на «вы». Наконец, я открываю иностранные газеты и читаю там, как мы возим США мордой по геополитической карте мира, а США жалобно просят Россию не выбирать им Трампа ещё раз в 2024 году.

Куда ещё нам надо возрождаться? К чему мы должны по мнению опрашивающих вернуться? К унизительным советским закупкам зерна в Канаде, к талонам на мыло и макароны? К массовым дракам за жевательную резинку, которую иностранные хоккеисты кидали в толпу гордых советских граждан? Или нам надо вернуться в сталинский голод? Или даже в ленинскую разруху?

Да, вопрос про возрождение России был уместен в 1995, когда его задали в первый раз. Сейчас он звучит уже, мягко говоря, странно. Посыл у вопроса такой: «ну вы же понимаете, что в России всё плохо, что мы с вами убогие. Давайте подумаем, что нам сделать, чтобы выйти из нынешнего позора».

Научным работникам всегда хочется соблюдать последовательность наблюдений, им хочется задавать один и тот же вопрос из года в год, чтобы иметь возможность сравнивать. Однако конкретно этот вопрос надо или убрать из списка, или, на худой конец, снабдить страховочной опцией: дать опрашивающим выбрать вариант «я считаю, что Россия уже возродилась».

Вернёмся к народным заблуждениям. Как несложно заметить, народ путает социализм и социальное государство. Социализм — это запрет частной собственности, который влечёт за собой монополизацию экономики, удушение частной инициативы и закономерную нищету. В социализм — советский, кампучийский, кубинский — не хочет никто, так как жить в бедности на правах крепостных, под гнётом недостойного класса номенклатуры, удовольствие значительно ниже среднего. А социальное государство — это не социализм. Это государство, которое тратит бюджет на пенсии, пособия, школы, больницы и так далее. Примеры таких государств — Швеция, Канада, Россия.

Как мы уже обсуждали в блоге, Россия действительно тратит большую часть бюджета на социалку (ссылка). Для сравнения — СССР тратил на социалку только четверть бюджета, остальное шло на оборонку, на космос и на прочие великие планы вождей. Оно и неудивительно: выборов в СССР не было, пресса была под полным контролем властей, а бунты жёстко подавлялись войсками, так что учитывать мнение советского народа номенклатуре не было нужды. Если учесть, что социалистическая экономика всегда беднее, разрыв получается ещё более разительным — уровень жизни современного пенсионера был в советское время доступен разве что родственникам партийных боссов.

Социалистическое государство не может быть социальным, так как оно бедно, и так как оно тратит на социалку малый процент бюджета.

Капиталистическое государство может быть социальным, так как оно богато, и так как мнение народа для него обычно имеет значение.

Таким образом, произнося вслух неверное слово «социализм», глубинный народ имеет в виду не советскую бедность, а воображаемую Швецию из рекламных агиток девяностых, то есть страну, где тротуары якобы моют с мылом, и где каждый пенсионер якобы может проводить зиму в Турции, на берегу Мраморного моря. Проще говоря, глубинный народ понимает под социализмом… капиталистическое социальное государство — такое как современная Россия, например.

Почему про эту путаницу все молчат, понятно. Потому что марксизм — это секта, которая ведёт активную пропаганду, искажая понятия в выгодном ей ключе. Капитализм, в свою очередь — это всего лишь здоровое состояние современной экономики, то есть абстрактное понятие, не более того. У капиталистов нет своего флага, нет священной книги типа «Капитала», нет даже своей партии. Коммунисты пытаются налепить ярлыки, притворяясь, будто каждый «капиталист» держит на тумбочке ересь Айн Рэнд и выступает за социал-дарвинизм, однако на практике капиталисты — это просто нормальные члены общества. Проведу аналогию: свидетели плоской Земли есть, а свидетелей шарообразной Земли нет. Мы не собираемся на отдельных форумах, чтобы доказывать друг другу, что Земля — геоид.

Так и с капитализмом. Для капиталиста (то есть для здорового человека) главное — не «прибыль», как думают завистливые коммунисты, а самые обыкновенные и нормальные материи. Положите перед капиталистом чистый лист бумаги и попросите вписать туда важные для него вещи. Там будут семья, Бог, Родина, здоровье. Там будут всякие увлечения типа роликовых коньков или астрономии. Там будут разные материальные штуки, такие как просторная квартира, безопасность или вкусная еда. Где-то в списке — не на первом месте, но близко к началу — окажутся, разумеется, и деньги: как и должно быть у нормальных людей, которые стремятся жить за свой счёт, а не за счёт других.

Было бы здорово, если бы появилось некое сообщество нормальных, которое взяло бы на себя важную работу по защите здорового капитализма. Но увы, так как капитализм — не секта, а опасность коммунизма многие недооценивают, пока что таких сообществ почти нет.

Хорошая новость в том, что каша в голове не мешает глубинному электорату голосовать против коммунистов. На мартовских выборах кандидат от КПРФ шёл с лозунгом «поиграли в капитализм, и хватит».

Идея, вообще, восхитительная в своей незамутнённой русофобии. Мне сейчас 45 лет. Всю свою трудовую жизнь я прожил при капитализме. Я много и напряжённо работал, в некоторые периоды по 14 часов в день, вносил свой вклад в построение экономики России. Мой вклад крошечен по сравнению с масштабами огромной 150-миллионной страны, однако это, повторюсь, вся моя трудовая жизнь, десятилетия труда. И вот мне теперь говорят, что я, оказывается, жил зря, возился с бирюльками, «игрался в капитализм». Что ничего путного за последние 33 года русские не сделали, что надо современную капиталистическую Россию сжечь дотла, чтобы начать с нуля…

Но я понимаю, зачем это нужно коммунистам. Если устроить революцию, русский народ снова окажется в нищете, а красные вожди получат дополнительно к деньгам, которые у них есть и сейчас, ещё и власть. Кстати, напомните, кто из советских вождей отправил своих детей в самый передовой класс, в пролетариат? Племянники Ленина, дети Сталина, Хрущёва, Брежнева, встали к станкам, поехали в клети в шахту? Подскажу: нет. Все выходцы из номенклатуры получали высшее образование, потом шли по военной, по партийной линии, по научной линии. В болтовню про «передовой авангард» рабочих никто не верил даже в СССР — не верят в него современные красные вожди и сейчас.

К счастью, идея отменить Россию как «игрушку» показалась безумной не только мне, но и абсолютному большинству россиян. Если в 2018 Грудинин набрал 12 процентов, то в 2024 за Харитонова проголосовали только 4 процента, почти никто. Даже с учётом Спецоперации, которая добавила голосов действующему президенту, это провал.

Причина очевидна: русские окончательно выбрали капитализм. КПРФ — партия пенсионеров, которые живут уже в мире грёз и голосуют не за пустые прилавки магазинов, а за свою молодость, когда тело было ещё крепким и восприимчивым к простым удовольствиям. Новые поколения привыкли к капиталистическому изобилию и не хотят ничего разрушать — люмпенские идеи в духе «отнять и поделить», «всех расстрелять», привлекают сугубое меньшинство.

Если вы читаете интернет, у вас может сложиться впечатление, будто всё гораздо хуже, будто симпатизантов у коммунистов гораздо больше. Однако тут надо учитывать, что интернет пока что не имеет границ, а границы для денег весьма зыбки, так что даже отечественный блогер вполне может получать финансирование из-за рубежа.

Напомню очень кратко историю Первой Опиумной войны. Британцы напали на Китай, будучи в безнадёжном меньшинстве — 4 тысячи англичан против 700 тысяч китайских солдат. Имея полное технологическое превосходство, британцы высаживались то там, то тут, наводя шорох в доступных с воды китайских городах. Китай ничего не мог сделать, так как его армия была размазана по стране тонким слоем, а британцы били в места, где крупных гарнизонов не было. Сколько-нибудь критического ущерба британцы не наносили, однако в итоге власти Китая пришли к выводу, что проблему надо как-то решать, и объявили мобилизацию. Вступать в крупные сражения британцы не стали — они не для этого приплыли — так что разгромить их не удалось. Зато мобилизация подорвала экономику Китая, и он ушёл в глубочайший кризис, который привёл сначала к череде страшных поражений, а потом к победе коммунистов и к череде пирровых побед. Вернулся в нормальное русло развития Китай только в 1978, после реформ Дэна Сяопина. Спровоцированная британцами мобилизация обошлась Китаю примерно в 140 (!) кризисных лет.

Напомню также очень кратко историю Первой мировой войны. Российская Империя была в начале 20-го века на мощном подъёме, развивалась пугающими европейцев темпами. Во время войны наши войска и наша экономика держались великолепно — Франция, Германия и Британия отставали. По итогам войны мы должны были получить контроль над проливами и официально занять доминирующее положение в Европе. Однако дальше к власти пришли коммунисты и… сдались проигрывающим немцам, заключив с ними Брестский мир. Британцы описывали это выгодное для них событие так: «как забавно, русские дураки сами себя вычеркнули из числа победителей Первой мировой».

Теперь поставьте себя на место британцев. В недавней истории ваши опаснейшие соперники дважды устраивали политический суицид — один раз, проведя несвоевременную мобилизацию, а другой раз, устроив у себя коммунистическую революцию. В 2024 вы воюете против России и рассчитываете извлечь огромные выгоды из её поражения. Внутри России есть коммунисты, которые одновременно выступают и за революцию, и за «мобилизационную экономику», то есть за растрату экономики России в обмен на быстрый захват неинтересных британцам территорий. Разве не логично британцам было бы этих товарищей поддержать?