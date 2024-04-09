Мнение: Золото побеждает доллар, россияне скупают слитки, ЦБ борется с проблемными кредитами

1. К вопросу о том, почему золото сейчас так сильно подскочило в цене и как это связано с провальной финансовой политикой США. Кримсональтер пишет (ссылка):



…почему золото штурмует новые рекорды и вообще сломалась связь между ставками ФРС и ценой на золото. Вопрос, между прочим, далеко не праздный и имеет значение не только для финансистов, потому что «золото, которое отбилось от рук ФРС» — это симптом, что-то из серии «боль в грудной клетке с жжением» — как предвестник инфаркта, в данном случае «инфаркта» долларовой системы. Кстати, после инфаркта жить можно (если повезёт), но вот жить былой лихой жизнью уже не получится.

Если сильно упростить, то раньше в арсенале ФРС (и, опосредованно, любой вашингтонской администрации) были два мощных инструмента решения финансовых проблем за чужой счёт — эти инструменты можно назвать «долларовый пылесос» и «американская пугалка».

Как работала «американская пугалка»: как только в мире происходил какой-нибудь экономический или военный кризис, то инвесторы, банкиры, рядовые и нерядовые сберегатели, а также управляющие активами центральных банков и суверенных фондов, роняя тапки, срочно бежали покупать баксы, а потом на эти баксы бежали покупать трежерис (американские гособлигации) — и тем самым не только оплачивали бюджетный дефицит США, но ещё и давали возможность финансировать его по более низким ставкам. Рефлекс работал даже в случаях, если кризис был в какой-то конкретной стране (из неё всё равно все бежали покупать баксы и трежерис), и даже в случаях, если сам кризис был спровоцирован американцами. Это великолепная была позиция: чем хуже, нестабильнее и опаснее был мир, тем лучше было США — эмитенту единственного по-настоящему надёжного финансового актива на планете.

Как работал американский «долларовый пылесос» (напоминаю, я СИЛЬНО упрощаю): в мире свободного движения капиталов у ФРС открывалась возможность периодически поднимать ставки по доллару, что (в условиях железной уверенности всего мира в том, что американские трежерис — это и есть самый надёжный актив на планете) приводило к тому, что держатели капиталов (а также все, у кого есть хоть какая-то возможность «кредитнуться» в других, в основном развитых, но не только странах) немедленно продавали свои «домашние» активы (облигации, валюту) и даже влезали в долги (если местные ставки позволяли), чтобы купить баксы, а на баксы купить трежерис с хорошей доходностью. ФРС как бы «пылесосил» со всего мира деньги в американскую экономику, но прежде всего в американский рынок гособлигаций, финансируя американский бюджет и обескровливая остальные экономики планеты. «Ограничения вывоза капитала» типа китайских не помогают, особенно когда сами китайские коммунисты-чиновники и их друзья-бизнесмены тоже вывозили баксы из страны.

Теперь сломалось и то и то, просто ещё не до конца. А золото и его рост — это просто симптом. В мире неспокойно и идут плюс-минус две горячие войны, каждая из которых может перерасти в ядерный конфликт… Но вместо того чтобы покупать трежерис, по крайней мере КНР (как на уровне ЦБ, так и индивидуальных инвесторов), Индия, Турция и ещё энное количество «умных денег» (хедж-фонды, (U)HNWI и их «семейные офисы» и т. д.) грузятся (в основном физическим) золотом, а не американскими гособлигациями.

Ставки ФРС высокие (доходности по трежерис тоже) и вроде бы должны давить золото вниз (по мейнстримным статистическим моделям, над которыми ваш покорный слуга обидно смеялся с 2020-го, золото «должно» стоить ~$1650–1750), ибо оно не имеет «текущей доходности» и платит не купонов, но те же самые китайцы (даже на частном уровне) почему-то всё равно грузят золото так, что экспорт из Швейцарии в Гонконг штурмует многолетние рекорды.

А всё дело в том, что НЕ НАДО БЫЛО КРАСТЬ РОССИЙСКОЕ БАБЛО.

2. Каждый год россияне покупают примерно по 100 тонн золота (ссылка):



К концу прошлого года стоимость унции золота выросла на 9,8 процента (по сравнению с январем), после чего обеспеченные россияне стали активно вкладывать средства в драгметалл. По словам замглавы Минфина Алексея Моисеева, приобретение золота физическими лицами в течение всего года снижалось, но в четвертом квартале произошел значительный скачок. Рост интереса зафиксировали и финансовые организации: так, в Промсвязьбанке объем покупок увеличился в 1,8 раза по отношению к предыдущему году, превысив 7 тонн.

В 2023 году физлица купили в общей сложности около 95 тонн золота (по предварительным данным — прим. «Ленты.ру») против 100 тонн годом ранее. Наиболее популярным у покупателей оказался слиток золота размером 100 граммов, а вторую строчку по спросу занял килограммовый слиток.

Статистика, конечно, неполная. В своей статье в «Школе Капитализма» я перечислил 13 способов инвестиций в золото, при этом список неполный, так как некоторые устаревшие способы я не стал в него включать. Цитирую, например (ссылка):

Ж. Депозиты в золоте

Некоторые организации привлекают кредиты в золоте и платят по ним проценты. Получается удобно: положили килограмм золота на счёт и получаете каждый год по 30-40 грамм золота процентами.

Плюсы очевидны — защищённый от инфляции доход. Минусы тоже — крупные банки таких услуг не предоставляют, а к маленьким организациям, даже с историей, доверия значительно меньше.

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З. Акции золотодобытчиков

В России золото добывают, например, Полюс-Золото и Южуралзолото. Подробно про эти компании можно, опять-таки, прочесть на проекте у Кримсональтера (пример 1, пример 2).

Если золотые монеты покупают в качестве страховки на чёрный день, то акции золотодобытчиков — это инвестиции, которые призваны давать двойной доход: от увеличения цен на золото и от коммерческой деятельности компаний.

Ритуально замечу, что вместо двойного дохода может получиться двойная потеря: если цены на золото паче чаяния упадут, а компании — бизнес которых сильно зависит от цен на золото — начнут работать в минус или разорятся.

За пределами России золотодобытчики тоже есть. И в рамках страновой диверсификации я бы думал про иностранных золотодобытчиков всерьёз, так как ожидаемый масштабный кризис на Западе, даже с гиперинфляцией, навряд ли сумеет их бизнес поколебать.

И, да, если всё же будете покупать именно золотые слитки, а не монеты, лом, ценные бумаги или что-нибудь ещё относительно безопасное. Конкретно слитки требуют осторожного обращения. Не теряйте сертификат, который вам выдадут при покупке в банке. Слиток без сертификата, даже если он просто лежит у вас под матрасом, может на ровном месте сделать вас обвиняемым по статье 191 УК РФ.

3. Центробанк всерьёз продолжает решать проблему плохих должников (ссылка):

Доля выдачи кредитов с крайне высоким показателем долговой нагрузки за последнее время снизилась более чем в два раза — с 36 до 17 процентов. О сокращении числа выдач потенциально проблемных займов в России заявила глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина, ее слова приводит ТАСС.

Речь идет о выдачах кредитов гражданам, которые платят больше 80 процентов своих доходов на обслуживание займов, уточнила глава регулятора. Снижение доли подобных займов в стране началось в 2023 году.

Набиуллина добавила, что в 2024-м подобная тенденция сохранится.

Вообще, проблема долгов мешает экономике. На моей памяти многие предприниматели терпели серьёзные убытки или даже разорялись только потому, что мошенники отказывались платить им долги. Если бы наши суды и, особенно, наши приставы работали более надёжно, российская экономика развивалась бы быстрее.

Я понимаю, что ЦБ борется с проблемой с другой стороны, профилактически: требует от банков, чтобы те строже оценивали сомнительных заёмщиков. Однако приставы — такая больная для отечественного бизнеса тема, что я просто не смог удержаться от восклицания, увидев словосочетание «плохие должники».