 

Рупор кремлевской пропаганды: О таджиках в ЧВК “Вагнер”

09.04.2024, 18:00, Разное
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И еще про ЧВК "Вагнер" интересное.

О таджиках в ЧВК "Вагнер".

Мне довелось воевать вместе с таджиками.

Из иностранцев, в проект "К" из колоний, ушли в основном представители этого народа.

Из разговоров с ними, я сделал вывод, что эти ребята мечтали получить Российское гражданство после выполнения контракта.
Это было их основным стимулом.

Как воевали?
Как все остальные.
Ни лучше, ни хуже.

Из сотни бойцов, упомянутых в "59 дней штурмовика" как минимум было 5 таджиков.

Турок.
Мой второй командир. Я прошел с ним пару километров территории. Он вел меня в первый штурм на позицию С-35.
Погиб, подорвавшись на растяжке, оставленной противником.

Ещё у троих не запомнил позывные. Они так и записаны. Таджик один, два и три.

Первого и второго встретил на ПВД (пункт временной дислокации).
Они оба после ранений возвращались на фронт.

Третий, с перебитой осколком левой рукой, был у меня в группе.
Через пару дней был вновь ранен и ушел на эвакуацию.

Шрек. Он был в расчете "Утеса".
Шустрый, безотказный, исполнительный парень.
Жил в одном блиндаже с Мистерией, командиром расчёта.

Ещё были двое в группе Пятачка.
Позывные не помню.

Один был тяжело ранен в ногу.
Я встретил его в Луганске, после своего первого ранения.
Он очень обрадовался, угостил меня фруктами и сладостями.
Лежал в соседней палате.
Позывной у него был—фамилия известная.

В госпиталях были парни таджики. Много.

Как они радовались в Анапе новым российским паспортам.
У МВД был лимит и иностранцам паспорта выдавали в первую очередь.

Практически всеми этими иностранцами были таджики.

Тяжёлая конечно тема, но как-то так.

https://t.me/jungerbahmut – цинк
https://t.me/jungerbahmut/383 – книга автора "59 дней штурмовика" (на текущий момент одна из лучших работ по боям за Артемовск)

Источник: Colonel Cassad


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