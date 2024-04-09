Рупор кремлевской пропаганды: О таджиках в ЧВК “Вагнер”

И еще про ЧВК "Вагнер" интересное.

О таджиках в ЧВК "Вагнер".

Мне довелось воевать вместе с таджиками.

Из иностранцев, в проект "К" из колоний, ушли в основном представители этого народа.

Из разговоров с ними, я сделал вывод, что эти ребята мечтали получить Российское гражданство после выполнения контракта.

Это было их основным стимулом.

Как воевали?

Как все остальные.

Ни лучше, ни хуже.

Из сотни бойцов, упомянутых в "59 дней штурмовика" как минимум было 5 таджиков.

Турок.

Мой второй командир. Я прошел с ним пару километров территории. Он вел меня в первый штурм на позицию С-35.

Погиб, подорвавшись на растяжке, оставленной противником.

Ещё у троих не запомнил позывные. Они так и записаны. Таджик один, два и три.

Первого и второго встретил на ПВД (пункт временной дислокации).

Они оба после ранений возвращались на фронт.

Третий, с перебитой осколком левой рукой, был у меня в группе.

Через пару дней был вновь ранен и ушел на эвакуацию.

Шрек. Он был в расчете "Утеса".

Шустрый, безотказный, исполнительный парень.

Жил в одном блиндаже с Мистерией, командиром расчёта.

Ещё были двое в группе Пятачка.

Позывные не помню.

Один был тяжело ранен в ногу.

Я встретил его в Луганске, после своего первого ранения.

Он очень обрадовался, угостил меня фруктами и сладостями.

Лежал в соседней палате.

Позывной у него был—фамилия известная.

В госпиталях были парни таджики. Много.

Как они радовались в Анапе новым российским паспортам.

У МВД был лимит и иностранцам паспорта выдавали в первую очередь.

Практически всеми этими иностранцами были таджики.

Тяжёлая конечно тема, но как-то так.

https://t.me/jungerbahmut – цинк

https://t.me/jungerbahmut/383 – книга автора "59 дней штурмовика" (на текущий момент одна из лучших работ по боям за Артемовск)

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