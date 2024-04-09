 

Лидер Гаити Джереми Шеризье заявил, что «принципиально согласен» на размещение российского ядерного оружия

09.04.2024, 17:33, Разное
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Лидер Гаити Джереми «Барбекю» Шеризье в интервью Associated Press заявил, что рассмотрел предложение российской стороны о размещении ядерного оружия на территории острова и дал «принципиальное согласие».

В Москве о переговорах на эту тему ранее официально не говорили, хотя и допускали такую возможность.

По словам главы государства, детали ещё обсуждаются, однако выгода сделки для обеих сторон очевидна – народ Гаити будет защищён от вторжения западных стран, а российская сторона «получит больше козырей для своих международных дел».

– Я здесь главный, а значит, я и буду решать, чьё оружие размещать. Мы обсуждали этот вопрос с Китаем, но честно говоря, я им не доверяю. В России есть забавный парень, дипломат, который у меня вызывает большое расположение – однажды он перепил пятерых коллег в одной стране, которую я не могу сейчас называть, и потом ещё стоял на ногах. С такими людьми мы можем говорить, – сказал Шеризье.

Ожидается, что через неделю представители новых властей Гаити прибудут в Москву для обсуждения деталей сделки. Из-за отсутствия международного признания правительства, встречать их будут не по протоколу – российскую делегацию на переговорах возглавит Дмитрий Медведев.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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