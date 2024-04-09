Google представила функцию Find My Device для поиска потерянных гаджетов

Компания Google представила новую функцию Find My Device для поиска потерянных устройств, аналогичную службе Apple Find My, известной также как “Локатор”. Сервис Google позволяет отслеживать местоположение смартфонов даже без интернета.

Эта технология была представлена на ежегодной конференции Google I/O в 2023 году. Она основана на принципе взаимодействия Android-смартфонов для определения местоположения потерянных гаджетов. Каждое устройство способно обнаруживать сигналы других гаджетов через Bluetooth и передавать зашифрованные данные о местоположении в сервис Google для отображения на онлайн-карте.

Фирменные смартфоны Google Pixel 8 и 8 Pro могут отправлять сигнал SOS даже в выключенном состоянии благодаря резервному питанию Bluetooth-модуля. Это значительно упрощает процесс поиска устройств, потерянных или украденных.

На данный момент новый сервис доступен только в США и Канаде, но в ближайшее время будет доступен и в других странах. Трекеры Chipolo и Pebblebee, а также устройства от JBL и Sony будут подключены к сервису. К концу года поддержку Find My Device получат гаджеты Motorola, Jio и Eufy, а также умные дисплеи Google Nest Hub для поиска устройств в пределах дома.

Google подчеркивает, что новый сервис разработан с учетом конфиденциальности и безопасности, ограничивая частоту запросов местоположения, чтобы предотвратить возможность его использования для слежки. Сервис будет совместим с устройствами на базе Android 9 и более новых версий операционной системы.