В России испытали беспилотник для доставки лекарств на расстояние в 200 км

Российские инженеры преуспели в испытаниях беспилотника с вертикальным взлетом и посадкой, предназначенного для доставки лекарств и медицинских препаратов на расстояние до 200 км в местности без развитой инфраструктуры. Прототип, известный как “Аэромедик-30”, был разработан компанией “Клеверкоптер” из Нижнего Новгорода и успешно прошел испытания в марте на аэродроме Восточный под Нижним Новгородом.

Аппарат продемонстрировал надежную работу при различных режимах полета, включая квадрокоптерный режим, прямой переход, полеты в самолетном режиме и обратный переход. Все тесты были проведены успешно без каких-либо неполадок. Максимальная скорость полета составляет 100 км/ч, а максимальное время нахождения в воздухе в горизонтальном полете достигает шести часов.

Одна из ключевых особенностей “Аэромедика-30” заключается в его способности разнообразно распределять груз и топливо для достижения максимальной эффективности. Это позволяет аппарату летать на расстояние до 200 км при перевозке пяти килограммов груза.

Беспилотник будет востребован там, где использование аппаратов массой более 30 кг требует сложной сертификации. Применение “Аэромедика-30” также оправдано в задачах, где доставка небольших грузов, например, лекарств, на удаленные территории является необходимостью.

По словам генерального директора компании “Клеверкоптер” Сергея Гусева, после завершения всех тестов прототипа будут разработаны коммерческие модели беспилотников на основе этой разработки, которые затем пойдут в серийное производство.

Этот проект продолжает тенденцию к развитию отечественных беспилотных технологий, а “Аэромедик-30” обещает стать важным звеном в инфраструктуре доставки на отдаленные территории.