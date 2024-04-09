 

В России испытали беспилотник для доставки лекарств на расстояние в 200 км

09.04.2024, 17:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Российские инженеры преуспели в испытаниях беспилотника с вертикальным взлетом и посадкой, предназначенного для доставки лекарств и медицинских препаратов на расстояние до 200 км в местности без развитой инфраструктуры. Прототип, известный как “Аэромедик-30”, был разработан компанией “Клеверкоптер” из Нижнего Новгорода и успешно прошел испытания в марте на аэродроме Восточный под Нижним Новгородом.

Аппарат продемонстрировал надежную работу при различных режимах полета, включая квадрокоптерный режим, прямой переход, полеты в самолетном режиме и обратный переход. Все тесты были проведены успешно без каких-либо неполадок. Максимальная скорость полета составляет 100 км/ч, а максимальное время нахождения в воздухе в горизонтальном полете достигает шести часов.

Одна из ключевых особенностей “Аэромедика-30” заключается в его способности разнообразно распределять груз и топливо для достижения максимальной эффективности. Это позволяет аппарату летать на расстояние до 200 км при перевозке пяти килограммов груза.

Беспилотник будет востребован там, где использование аппаратов массой более 30 кг требует сложной сертификации. Применение “Аэромедика-30” также оправдано в задачах, где доставка небольших грузов, например, лекарств, на удаленные территории является необходимостью.

По словам генерального директора компании “Клеверкоптер” Сергея Гусева, после завершения всех тестов прототипа будут разработаны коммерческие модели беспилотников на основе этой разработки, которые затем пойдут в серийное производство.

Этот проект продолжает тенденцию к развитию отечественных беспилотных технологий, а “Аэромедик-30” обещает стать важным звеном в инфраструктуре доставки на отдаленные территории.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.04 / Мнение «аналитика»: О союзе лысых… Когда любимый город сможет спать спокойно?

09.04 / Мнение: Золото побеждает доллар, россияне скупают слитки, ЦБ борется с проблемными кредитами

09.04 / Рупор кремлевской пропаганды: О таджиках в ЧВК “Вагнер”

09.04 / Лидер Гаити Джереми Шеризье заявил, что «принципиально согласен» на размещение российского ядерного оружия

09.04 / Google представила функцию Find My Device для поиска потерянных гаджетов

09.04 / Новая линейка телевизоров Huawei Smart Screen S5: 4K с частотой 144 Гц

09.04 / В России появится единый день списания кредитов

09.04 / Мнение «аналитика»: О панацее против всего… Семь бед — один ответ?

09.04 / Салтыкова рассказала, что Лолиту подставили на скандальной вечеринке Ивлеевой

09.04 / Первая в Москве ночлежка для криптоинвесторов закрылась, не проработав и недели

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика