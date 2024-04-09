 

Новая линейка телевизоров Huawei Smart Screen S5: 4K с частотой 144 Гц

09.04.2024, 17:30, Разное
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Huawei анонсировала выпуск новой серии смарт-телевизоров Smart Screen S5, включающую модели с экранами 55, 65 и 75 дюймов. Экраны всех телевизоров в серии обладают разрешением 4K и обновляют изображение с частотой 144 Гц. За высокую производительность устройств отвечает процессор Huawei HiSilicon, оснащенный двумя ядрами Cotrex A73 и двумя ядрами Cotrex A53. Устройства работают на операционной системе HarmonyOS 4.2 и имеют 3 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти.

Кроме того, телевизоры оснащены встроенной ИИ-камерой, предназначенной для видеоконференций. Есть разнообразные интерфейсы, включая Wi-Fi 2.4/5 ГГц, USB 3.0 и HDMI 2.1 для передачи 4K-видео с частотой 120 Гц.

Цены на телевизоры Huawei Smart Screen S5 начинаются от 3499 юаней (примерно 44,6 тыс. рублей) за модель на 55 дюймов, а для 65- и 75-дюймовых моделей цены составляют соответственно 4299 и 5799 юаней (примерно 54,9 и 74 тыс. рублей). Неизвестно, будут ли эти модели доступны в России, однако в Китае продажи начнутся 15 апреля.


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