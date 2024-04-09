 

В России появится единый день списания кредитов

09.04.2024, 15:33, Разное
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Комитет Государственной думы по бюджету и налогам поддержал инициативу Центрального банка о введении в России единого дня списания кредитов – теперь раз в год попавшие в сложную финансовую ситуацию граждане смогут отказаться обслуживать свои займы.

Правом списать долги в «Эльвирин день» россияне смогут воспользоваться только один раз в жизни, общая сумма обязательств при этом не должна превышать 10 миллионов рублей.

– Многие наши люди попали в настоящее кредитное рабство, а теперь у них появится шанс начать жить с чистого листа и снова вернуться к полноценной жизни, – сказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Госдума рассмотрит поправки в федеральный закон «О потребительском кредите (займе)» в мае, чтобы россияне смогли уже в этом году обрести финансовую свободу. По информации «Ведомостей», парламентарии планируют объявить «Эльвириным днём» 9 декабря.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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