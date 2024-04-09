Мнение «аналитика»: О панацее против всего… Семь бед — один ответ?

Лента региональных новостей принесла прекрасное. Провинциальная #Россия, как она есть.

Курганский губернатор Вадим Шумков планирует лично… облететь с иконой территории, которые может затопить во время приближающегося паводка. Об этом — кто с пиететом, кто с иронией, кто с надеждой — говорят в уральских медиа.

Мужественное решение!

«Есть вероятность того, что в облёте будут участвовать священники, которые совершат молебен. Облёт ожидается в ближайшие дни», рассказывают источники уральских медиа.

Ранее в регионе был введен режим чрезвычайной ситуации. Но этот шаг почему-то не помог остановить паводок. Помощь из федерального центра — тоже. Осталось уповать на Высшую Инстанцию.

Не, ну а что. В Питере — культурной столице, между прочим, — полетали в небе с иконой, и украинские беспилотники, как по команде, перестали туда прилетать. А Курган чем хуже?

Но, вообще-то не означает ли всё это что дела в России дошли до такого предела, за которым помочь ей может только чудо?

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