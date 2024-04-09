В Балтиморе начали водить экскурсии к месту обрушения моста

Крупнейший туроператор штата Мэриленд Katz&Co сообщил о запуске нового экскурсионного маршрута – все желающие смогут посетить место обрушения моста Фрэнсиса Скотта Ки.

Туристам расскажут о столкновении с опорой транспортного перехода контейнеровоза MV Dali, позволят приблизиться к месту ЧП на лодке и даже купить фрагменты разрушившегося объекта. Средняя стоимость тура к мосту составит 200-500 долларов в зависимости от времени посещения.

Решение об организации экскурсионной программы принималось совместно директором порта, властями штата Мэриленд и министром транспорта США Питом Буттиджичем.

– В региональном и федеральном бюджетах недостаточно средств на восстановление моста Фрэнсиса Скотта Ки, а на это потребуется в районе десяти лет. Поэтому мы коллегиально решили, что деньги можно собрать благодаря экскурсионным группам. Это оптимальный вариант, – подчеркнул министр транспорта.

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