 

LG представила в Индии свою новую серию ультрабюджетных мониторов Full HD

09.04.2024, 10:55, Разное
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LG представила в Индии свою новую серию ультрабюджетных мониторов Full HD, ориентированных на геймеров, пишет GizmoChina. В серии представлены три модели: 22MR410, 24MR400 и 27MR400. Модель 22MR410 представляет собой 21,5-дюймовый монитор с разрешением 1920 на 1080 пикселей и частотой обновления 100 Гц, что особенно важно для геймеров. Она также включает режим чтения и защиту от мерцания.

Модель 24MR400 оснащена 23,8-дюймовым дисплеем с аналогичными характеристиками, а также дополнительно получила функции динамической синхронизации действий и стабилизатор черного цвета.

Версия 27MR400 также имеет те же характеристики, что и предыдущие модели, но с матрицей большего размера – 27 дюймов. Все три монитора оснащены технологией AMD FreeSync и имеют очень узкие рамки сверху и по бокам.

Мониторы уже доступны для покупки в Индии. Модель 22MR410 продается за 6,3 тыс. рупий (примерно 7 тыс. руб.), версия 24MR400 и LG 27MR400 – за 8 тыс. (около 8,9 тыс. руб.) и 10 тыс. рупий (11,1 тыс. руб.) соответственно.


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